鄭文燦連5天聲量破4萬！學者：涉貪案全國矚目 輕輕放下可能性不大

前桃園市長鄭文燦被控因工五擴大案收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院昨（11）日三度開羈押庭，歷經4小時審理，法官最終在晚間6點裁定收押鄭文燦。

桃園監獄副典獄長許國賢稍早說明，已準備好鄭文燦的晚餐，便當菜色包括滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜以及清蒸排骨湯，接下來將由桃園地院警備車送至桃園看守所，與3位案情單純的被告同住。而民進黨廉政會主委邱駿彥表示，今（12）日起鄭文燦停權三年，若一審判有罪就除名，但他強調一切還是要看證據。

台灣師範大學政研所教授曲兆祥表示，很少有三度開羈押庭，鄭文燦涉貪案高高舉起，輕輕放下可能性不大，因為全國矚目，執政跟在野對案子都有一些期待，當局期望發起肅貪運動，建立政府威信，在野則想揭露背後政商勾結，各有各的盤算，加上案子還有疑點涉及事情複雜。

司法案件涉及政治人物 曲兆祥：出現報復說、殺雞儆猴說

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/04～2024/07/10）統計調查，鄭文燦近一週聲量高點出現在7月6日涉嫌貪污交保當天，相關話題也持續延燒，至今每天都有破4萬的網路聲量。由於司法案件涉及政治人物，曲兆祥說，出現「政治報復說」，有人要報復鄭文燦2019年支持蔡英文爭取總統連任；也有「殺雞儆猴說」，有人要警告英系人馬別輕舉妄動，否則「廢太子」就是殷鑑。

賴清德聚焦反貪腐、能源政策 曲兆祥：總統上任要立威

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

針對鄭文燦涉貪案，賴清德6日受訪表示，「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待，不得不然。」對此，曲兆祥指出，賴清德上任要立威，首要處理內政的反貪腐、能源政策，包括台南光電弊案、議長賄選案、雲林綠能弊案等，背後涉及複雜的利益關係，執政者要有很大的勇氣才敢處理，而賴清德是一個固執的人，擔任台南市長任內堅持反貪腐，地方民意支持不進台南市議會，類似的事情可能會再發生，只要有人涉貪賴清德恐六親不認照辦。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年7月4日至2024年7月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『鄭文燦』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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