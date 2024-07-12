鄭文燦後是柯文哲？ 傅崐萁：盼賴清德別黨內鬥完又鬥在野

海基會前董事長鄭文燦涉貪，昨遭羈押禁見。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，鄭文燦是2028年最可能與賴清德總統競爭的人，賴清德在黨內全面鬥爭，把可能對手一個個處理。針對民眾黨主席柯文哲被點名是下一個整肅目標，傅崐萁說，他相信柯文哲的清白，也希望賴清德不要黨內鬥完後，又開始鬥在野黨。

傅崐萁說，賴清德是雙少數總統，與在野黨不接觸、不回應、不理會，對黨內全面鬥爭，把未來可能的對手一個個處理，尤其是英系大阿哥、鄭文燦落馬，鄭從昨日被收押禁見後，大概確定政治生命結束。他點名英系二阿哥、高雄市長陳其邁是英系大將，包括民進黨前秘書長洪耀福等，暗示可能都是賴清德盯上的對象。

傅崐萁指出，不曉得賴清德在民進黨內鬥，還有什麼宮廷戲碼。當總統就是要好好的持家，調和鼎鼐，讓大家同心協力為國家發展努力，宮廷內鬥卻讓國人非常驚訝。鄭文善過去擔任地方首長、行政院副院長，不只是媒體寵兒，更是全民都認識的政績良好的縣市長，且是非常深入基層的行政院副院長。

傅崐萁提到，鄭文燦是2028年最有可能跟賴清德競爭，在賴清德就職後，短短一個半月就把鄭文燦拿下。民進黨到底有多少精彩戲碼要上演，並不令人意外，但呼籲賴清德除了鬥在野黨、鬥黨內、鬥百姓、鬥兩岸，盼賴清德懸崖勒馬，國家國政較重要，沒有什麼事情比2300萬人安居樂業更重要，請不要再搞鬥爭。