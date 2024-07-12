快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

鄭文燦後是柯文哲？ 傅崐萁：盼賴清德別黨內鬥完又鬥在野

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午在總召傅崐萁（中）帶領下，立法院議場前舉行記者會，對媒體詢問是否會擔心民眾黨主席柯文哲成為下個整肅對象，傅崐萁表示，他相信柯文哲的清白，希望賴清德總統不要鬥完黨內，又開始鬥在野黨。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團上午在總召傅崐萁（中）帶領下，立法院議場前舉行記者會，對媒體詢問是否會擔心民眾黨主席柯文哲成為下個整肅對象，傅崐萁表示，他相信柯文哲的清白，希望賴清德總統不要鬥完黨內，又開始鬥在野黨。記者陳正興／攝影

海基會前董事長鄭文燦涉貪，昨遭羈押禁見。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，鄭文燦是2028年最可能與賴清德總統競爭的人，賴清德在黨內全面鬥爭，把可能對手一個個處理。針對民眾黨主席柯文哲被點名是下一個整肅目標，傅崐萁說，他相信柯文哲的清白，也希望賴清德不要黨內鬥完後，又開始鬥在野黨。

傅崐萁說，賴清德是雙少數總統，與在野黨不接觸、不回應、不理會，對黨內全面鬥爭，把未來可能的對手一個個處理，尤其是英系大阿哥、鄭文燦落馬，鄭從昨日被收押禁見後，大概確定政治生命結束。他點名英系二阿哥、高雄市長陳其邁是英系大將，包括民進黨前秘書長洪耀福等，暗示可能都是賴清德盯上的對象。

傅崐萁指出，不曉得賴清德在民進黨內鬥，還有什麼宮廷戲碼。當總統就是要好好的持家，調和鼎鼐，讓大家同心協力為國家發展努力，宮廷內鬥卻讓國人非常驚訝。鄭文善過去擔任地方首長、行政院副院長，不只是媒體寵兒，更是全民都認識的政績良好的縣市長，且是非常深入基層的行政院副院長。

傅崐萁提到，鄭文燦是2028年最有可能跟賴清德競爭，在賴清德就職後，短短一個半月就把鄭文燦拿下。民進黨到底有多少精彩戲碼要上演，並不令人意外，但呼籲賴清德除了鬥在野黨、鬥黨內、鬥百姓、鬥兩岸，盼賴清德懸崖勒馬，國家國政較重要，沒有什麼事情比2300萬人安居樂業更重要，請不要再搞鬥爭。

傅崐萁 弊案 柯文哲 貪汙 賴清德 鄭文燦

延伸閱讀

賴清德開鍘樹威 鄭文燦涉賄辭官

徐巧芯酸爆了！複製鄭文燦看守所早餐 分享黑糖饅頭給藍委

影／民進黨宮鬥延燒在野黨？ 傅崐萁：相信柯文哲清白

鄭文燦羈押禁見「早睡早起可放風」 3律師還可輪流接見　

相關新聞

鄭文燦涉貪疑自願交手機 讓檢方逮到串證小辮子

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院昨天第...

鄭文燦羈押禁見「早睡早起可放風」 3律師還可輪流接見　

海基會前董事長鄭文燦涉貪羈押禁見在矯正署桃園監獄，他是被告身分，不必下工場作業，早睡早起，羈押期間除了吃飯、睡覺、律師接...

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見昨獲准，同案被告、88歲台塑集團楊姓前總經理...

鄭文燦後是柯文哲？ 傅崐萁：盼賴清德別黨內鬥完又鬥在野

海基會前董事長鄭文燦涉貪，昨遭羈押禁見。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，鄭文燦是2028年最可能與賴清德總統競爭的人，賴...

賴清德開鍘樹威 鄭文燦涉賄辭官

為了七年前一樁土地變更地目案，中華民國前行政院副院長鄭文燦被控涉賄後，火速辭官，卸下海基會董事長一職。賴清德親自表態，「...

徐巧芯酸爆了！複製鄭文燦看守所早餐 分享黑糖饅頭給藍委

海基會前董事長鄭文燦涉貪，昨日羈押禁見，被送往桃園看守所，根據作息，鄭文燦6時45分起床用早餐，看所守今日早餐菜單為麥仔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。