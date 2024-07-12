鄭文燦羈押禁見 黃國昌促查洩密來源藍籲綠別搞內鬥

前桃園市長鄭文燦疑涉貪，遭桃園地方法院裁定羈押禁見，其中原因是與秘書對話有串證疑慮。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，鄭文燦再度於偵辦前掌握情資，法務部一定查出到底是誰洩密，給社會交代。

鄭文燦涉犯貪污治罪條例，桃園地院3度開羈押庭，昨天裁定羈押禁見。桃院昨天表示，案涉土地開發、尚有多人待查，鄭文燦有政商影響力，且5日應訊前與秘書對話也有串證疑慮，應認有羈押必要。

民眾黨團上午舉行記者會，會後接受媒體訪問。媒體詢問，法官裁定羈押理由是鄭文燦在應訊前已經掌握偵辦內容，是否涉及洩密。

黃國昌表示，桃園地院裁定羈押後，台灣社會非常震驚，因為鄭文燦再度於偵辦前掌握情資，5日一早就傳訊息給特助，訊息內容是配合其他共犯、掌握檢調偵辦進度。

黃國昌質疑，鄭文燦7年前收了新台幣500萬元賄款後，卻神通廣大得知監聽譯文，急忙退回賄款，2024年再度上演相同劇情，鄭文燦能在檢調動作前就掌握進度、透過助理串證，法務部和檢察署一定要給社會交代，並查出到底誰是洩密內鬼。

黃國昌表示，替富商權貴提供一條龍服務，絕對不是鄭文燦一個人可做到，如此臭不可聞的貪腐金權結構，正是民進黨執政縮影，清廉勤政愛鄉土就是一場笑話；鄭文燦涉案許多，目前只是冰山一角，民進黨的貪腐結構必須澈底調查檢討。

對於外界討論民眾黨主席柯文哲淪為下一波公審對象，黃國昌表示，柯文哲清廉公正，台灣社會有目共睹，他也對柯文哲清白有百分百信心，先前特定政黨與媒體無端炒作的「幾大案」，炒了幾年什麼都沒有，沒必要隨著外界揣測起舞。

柯文哲上午出席民眾黨團會議後被媒體詢問如何看待鄭文燦遭裁定羈押。柯文哲僅表示，就依照法律程序處理，不然怎麼辦。媒體追問，是否是肅貪或政治鬥爭，柯文哲說，那是晚上政論節目要討論的議題，不是他的工作。

此外，國民團總召傅崐萁今天受訪表示，鄭文燦是2028年最有可能與總統賴清德競爭的人選，卻成為賴總統就職後第一位內鬥拉下馬的黨內大阿哥，未來還有多少精彩的宮廷內鬥戲碼，國民黨團都不會意外，但也呼籲賴總統，除了鬥在野黨、鬥黨內、鬥百姓、鬥兩岸，希望賴總統懸崖勒馬，國家的國政比較重要，請不要再搞鬥爭。

至於鄭文燦的遭遇，是否波及在野黨，傅崐萁說，他相信柯文哲的清白，並呼籲賴總統不要黨內鬥完，轉而開始鬥在野黨，也不希望在野黨領袖遇到同樣的遭遇。