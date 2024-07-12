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鄭文燦涉貪收押禁見 監察院長陳菊：期待毋枉毋縱

中央社／ 台北12日電

前桃園市長、已辭海基會董事長的鄭文燦疑涉貪案，桃園地方法院昨天裁定收押禁見。監察院陳菊今天表示，她不能也不方便對偵辦中的案件表達任何意見，期待毋枉毋縱。至於是否擔心被解讀為黨內內鬥，陳菊說，「沒有評論，我是監察院長。」

身兼國家人權委員會主任委員的陳菊，上午出席人權會舉辦「人權同行，AI無虞：AI X 人權趨勢論壇」。

對於鄭文燦涉貪案，陳菊會前受訪表示，她在監察院的職務，不能也不方便對偵辦中的案件表達任何意見，期待毋枉毋縱。媒體追問，是否擔心被解讀為黨內內鬥，陳菊強調，「沒有評論，我是監察院長。」

另外，監察院昨天指出，大巨蛋是經行政院核定為國家重大經濟建設，中央及地方主管機關都負有法定監督義務。大巨蛋能否作為演唱會使用爭議，內政部業管「建築技術規則」內的建築物使用類組，對演唱會使用形式欠缺明確規範，未能正視大巨蛋複合使用的需求，適切修改相關法令，核有怠失。監察院糾正內政部、北市府。

針對監察院糾正內政部與台北市政府案，陳菊表示，監委根據事實獨立行使職權，院長不能也不會干涉，尊重監委所做的結論。

弊案 監察院 貪汙 鄭文燦 陳菊

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