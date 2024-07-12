鄭文燦抗告高院值日法官處理 若駁回偵查中最長可羈押4個月

桃園市前市長鄭文燦涉在林口工五擴大用地案收賄，桃園地檢署聲請羈押禁見，桃園地院6日裁定500萬元交保；檢方抗告，台灣高等法院撤銷、發回，桃院9日改裁1200萬交保。檢方再次抗告，高院點名一審忽略鄭「實質影響力」撤銷原裁定，桃院昨裁准羈押禁見。鄭昨晚抗告，桃院派專車將卷證轉呈高院，由強制處分值日法官處理。

因鄭案卷證昨晚9點40分送達高院，依規則，由昨日（11日）值日的法官承辦強制處分抗告案，因明、後天為周末，最快今天將作出裁定。如果高院撤銷原處分、發回桃院，將再度陷入更裁、抗告循環；反之，若高院裁定抗告駁回，拘禁於看守所的鄭文燦無法再抗告。

依刑事訴訟法第108條第1項規定，偵查中的羈押期限為2月，同條第5項規定延長羈押期間，偵查中不得逾2月，只能延長1次。

桃院前兩次讓鄭文燦交保，在檢方抗告後，高院都撤銷原裁定。仔細看高院前兩次裁定，理由其實大同小異，皆直指地院沒說明何以不押的理由。檢方第一次抗告，高院批評桃院沒有說鄭文燦有什麼羈押的原因，又何以有羈押原因但無羈押必要，因為桃院根本沒寫清楚，高院無從判斷適法性、妥適性。雖然桃院第一次更裁時將交保金從500萬提高至1200萬元，檢方第二次抗告時，高院再指桃院既已認定人性會趨吉避凶，且有不乏有政商人士逃亡的前例，卻認為鄭已卸任市長年餘，「無勾串之虞」，說法不埋單。

桃院法官涂偉俊昨裁定押鄭文燦，較之前高院所指正的理由，令人詫異的是鄭早在7月5日應訊前就把檢察官要偵辦的內容與他的答辯方向LINE給施姓秘書，施還多次替他和廖姓被告父子傳遞訊息，涂認為「確實有串證疑慮」。