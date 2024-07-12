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鄭文燦看守所首夜未用餐 同房詐欺犯

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹陳俊智／桃園報導
鄭文燦涉貪羈押禁見，昨晚押送桃園看守所。圖／記者潘俊宏攝影
鄭文燦涉貪羈押禁見，昨晚押送桃園看守所。圖／記者潘俊宏攝影

海基會前董事長鄭文燦涉貪遭羈押禁見，昨晚七時許由警備車押底桃園監獄附設看守所收容，雖桃園看守所有為夜間收容犯嫌準備便當，但鄭文燦表示已在外面吃了麵包、吃飽了，沒有用餐。所方安排犯詐欺或毒品的三名被告與他同房，晚間九時熄燈，鄭情緒平穩，在看守所度過第一夜。

鄭文燦昨晚入所後先做人別身分確定，經簡單盥洗才換上所方準備的羈押禁見囚服，收容在四人房；他收容編號一度為「二三五○」，但因媒體得知報導，編號屬於個資，鄭入所時填寫「是否願意透露相關訊息讓外面朋友知道或是廣為周知」，鄭勾寫「不願意」，因此所方替他改換其他號碼，並不對外公布。

桃園監獄副典獄長許國賢表示，鄭文燦入所後情緒平穩，有買睡覺用的棉被、涼蓆和枕頭，因為本身健康關係，也有準備三天份的慢性病藥物。所方今天會視其身體狀況安排健康檢查，若有需要甚至能安排醫生看診。

鄭文燦涉貪羈押禁見，昨晚押送桃園看守所，所方安排給他的第一餐有滷雞翅、涼拌豆干、清蒸排骨湯等，但他未食用。圖／桃園監獄提供
鄭文燦涉貪羈押禁見，昨晚押送桃園看守所，所方安排給他的第一餐有滷雞翅、涼拌豆干、清蒸排骨湯等，但他未食用。圖／桃園監獄提供

看守所今天三餐菜色已出爐，早餐是黑糖饅頭、水煮蛋配麥茶，中餐吃什錦雞丁、香腸、炒苦瓜、水果配紅茶，晚餐則有蒜頭排骨、蛋酥白菜、炒豆芽、雞排和紫菜排骨湯；另外，開放收容人親友寄菜，只要管理員檢查食物無違禁物品或其他異常情形，就會送進牢房給收容人吃。

健康檢查 典獄長 弊案 慢性病 海基會 監獄 貪汙 鄭文燦

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