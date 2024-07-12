桃園地院前兩次交保裁定 皆有可議之處

鄭文燦被控收賄，檢方兩度聲押被駁，第三度聲請總算獲准。根據桃園地院裁定，鄭應訊前疑似已知檢方偵辦內容，因此告知秘書答辯方向，足見全案有人涉洩密並協助串證。坊間對全案傳聞甚多，也質疑為何七年後才重啟調查，檢調單位有必要詳細釐清。

桃園地院前兩次交保裁定，雖都認為鄭文燦犯罪嫌疑重大，但都替鄭找到不羈押的理由，皆有可議之處。

第一次五百萬交保，主要是認為全案發生在七年前，檢調單位蒐證充足，且主要被告已羈押，鄭文燦事後還錢，沒羈押必要。但法官顯然忽略了檢方仍有相關證人尚未傳訊，「送錢的押了、收錢的放了」當然也讓高院不予苟同，裁定撤銷交保裁定，發回重裁。

桃院第二次交保一千兩百萬元，高院點出法官既然認定人性會趨吉避凶，且不乏政商人士逃亡前例，卻又認為鄭已卸任市長年餘，對昔日部屬的影響力有限而無勾串之虞，但顯然忽略政商關係綿密的鄭文燦仍對昔日部屬、相關證人具實質影響力，因此再度駁回交保裁定。

桃院昨裁定羈押鄭文燦，關鍵是鄭文燦在七月五日應訊前，以ＬＩＮＥ傳送答辯內容方向給施姓秘書。鄭能在應訊前事先擬妥答辯方向，顯然知悉檢方調查內容，當然有可能知悉有哪些人會是檢察官準備傳喚作證的對象，以其身分地位與影響力，不用自己出面，由秘書及其他部屬接觸聯繫即可，況且，以其能力，絕對有逃亡的能力，法官沒把握交保在外是否能正常出庭，當然裁定羈押來杜絕鄭串滅證及逃亡的可能。

檢方聲押到鄭文燦被羈押，鄭文燦六天期間有無串滅證行為，外界必有諸多揣測；尤其他應訊前早知檢方偵辦內容，是何人洩密相助「大阿哥」，背後是否牽涉高層，風暴恐怕才要開始。