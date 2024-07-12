檢辯3度攻防 鄭文燦有串證疑慮羈押禁見

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙罪嫌聲押卻兩度被法院裁定交保，經檢方抗告，桃園地方法院昨天第三度召開羈押庭，認定鄭文燦犯罪嫌疑重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信。

檢方昨天出示鄭文燦在七月五日首度接受檢察官偵訊前，傳給施姓秘書應訊答辯方向內容等證據，法官認為鄭確實有可能在應訊前已有管道得知檢察官偵辦內容並擬妥答辯方向，有串證疑慮，成為裁定羈押的主要理由之一。

律師抗告呈高院 最快今裁定

鄭文燦昨晚七時許由大型警備車押解至桃園看守所，沒有食用所方替他準備的雞翅、涼拌豆干、炒空心菜及清蒸排骨湯晚餐；所方表示，鄭文燦情緒平穩，安排三名案情單純的被告與之同房。律師不服法院羈押裁定，昨晚九時已提出抗告，桃園地院漏夜呈交高院，最快今天裁定。

民進黨祭處分 將鄭停權三年

民進黨廉政會依日前決議，鄭文燦立刻被停止黨權三年；廉政會主委邱駿彥表示，擔任公職愈高就必須給予更高要求，如果一審判決有罪，依「廉政條例」就是除名，無罪就會撤銷停權三年的處分。

曾任桃園地檢署檢察官的國民黨立委吳宗憲則提醒昔日同僚「切莫忽視政治力的實質影響」，他說，踏入政壇後更深入看到政治影響力有多大，政治觸手無孔不入，這些都無法呈現在承審法官卷證中。

偵辦傳洩密 地檢署分案調查

案子為何被壓七年才辦？昨傳出調查局桃園市調處當年偵辦時，疑有人向涉案地主透露，調查官監聽甚至聽到有被監聽人稱「我的電話不乾淨，有人在聽，順便問候線上朋友。」檢調才驚覺似有人洩密，桃園地檢署表示昨已分案調查洩密情事。

桃園地檢署接獲檢舉，桃園市政府二○一七年向行政院爭取將「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」核定為國家重大建設計畫以利農地變更過程，市長鄭文燦涉嫌收賄五百萬元。檢方鞏固「送錢者」供詞及證據，雖發現鄭文燦在「收錢」後十一個月將五百萬元退回，但檢察官認為鄭文燦的犯行仍構成不違背職務收賄罪，附上蒐證資料與行賄者筆錄向法院聲請搜索票，但六月卅日及七月一、二、四日四度聲請搜索被法院駁回，檢察官遂在五日指揮調查員攜傳票帶回鄭訊問後，當庭逮捕聲押。

不過，法官雖認為犯罪嫌疑重大，但沒羈押必要，裁定五百萬元交保。檢方提起抗告，高院發回更裁，但桃院仍以鄭文燦對前市府員工不具影響力等理由，裁定一千兩百萬元交保；檢方再提抗告，桃院昨天下午二時召開第三次羈押庭。

鄭文燦昨現身桃園地院，不發一語隨律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻進法庭，桃檢派出主任檢察官呂象吾、檢察官陳嘉義出庭，檢辯激烈攻防後，法官涂偉俊於傍晚近六時裁定鄭羈押禁見。