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鄭文燦涉貪收押禁見 國民黨：哀矜勿喜、盼有效釐清案情

中央社／ 台北11日電
海基會前董事長鄭文燦今遭羈押禁見，傍晚時警備車將鄭文燦押送進入桃園看守所。記者潘俊宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦今遭羈押禁見，傍晚時警備車將鄭文燦押送進入桃園看守所。記者潘俊宏／攝影

前桃園市長鄭文燦遭疑涉貪案，桃園地方法院今天裁定收押禁見。國民黨發言人楊智伃表示，期望能夠透過羈押，有效的釐清案情疑點，抽絲剝繭，勿枉勿縱；面對每個貪污案件，國民黨一向都是秉持哀矜勿喜的心態。

前桃園市長鄭文燦遭疑涉貪案，改裁定新台幣1200萬元交保，經檢方再提抗告，台灣高等法院二度發回更裁。桃園地方法院今天下午再度開羈押庭後，法官裁定收押禁見。

楊智伃晚間表示，期望能夠透過羈押，有效的釐清案情疑點，抽絲剝繭，勿枉勿縱。廉能政治是民主制度的基礎，面對每個貪污案件，國民黨一向都是秉持哀矜勿喜的心態，司法體系能夠維持司法公正，不受政治力介入，用行動找回人民對於司法的信任。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤則以「遲到7年的正義，不信真理喚不回」回應指出，桃檢2次抗告、高院2次發回、3次羈押庭，過程經歷院檢大鬥法，蒙上政治內鬥陰影，賠上了人民對於司法的信賴。

凌濤說，第一線的司法人員辛苦了，卡在台灣政治派系的爭鬥，讓專業有志難伸，是台灣司法最大危機。總統賴清德將以民進黨廉政會決議，拔掉鄭文燦的虎牙，停權3年，等於揮別2026、2028的機會。鄭文燦必須好好面對自己的官司，也必須向全體桃園市民道歉。

弊案 貪汙 鄭文燦

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