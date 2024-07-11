快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

鄭文燦遭羈押！名嘴斷言無論清白已政治死刑 律師曝抗告僅剩這條路

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園地院今裁定鄭文燦（中）收押禁見，將關押至桃園看守所。中央社
桃園地院今裁定鄭文燦（中）收押禁見，將關押至桃園看守所。中央社

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內因工五擴大案收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，卻獲桃院交保，檢方二度抗告、高院二度發回更裁，法官今（11）日裁定鄭文燦羈押禁見。資深媒體人黃暐瀚認為，無論最後是否清白，「鄭文燦的政治之路，已經被判了死刑」；律師林智群指出，鄭文燦的律師團提抗告也僅剩一條路能走。

桃園地院前日二度裁定鄭文燦加保700萬、以1200萬元交保，桃檢再提抗告，桃院今下午再開羈押庭，歷時4小時後裁定鄭文燦收押禁見。政治前景曾一片光明的鄭文燦如今慘遭羈押，桃園看守所迎接歷來關押最大咖，副典獄長曝光鄭文燦今晚菜色，包括滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜及清蒸排骨湯，目前所方安排3位案情單純的被告與鄭同住。

針對鄭文燦涉貪案，黃暐瀚在臉書發文指出，高院的「二度更裁」直接點名五大不妥：

1.貪汙是七年以上重罪，鄭文燦犯罪嫌疑重大。
2.可能逃亡。
3.仍有影響力。
4.不排除還有未浮現的相關人。
5.網路發達，要勾串不難。

黃暐瀚表示，曾經新北市長人選民調鄭文燦排行民進黨第一，如今官司纏身，宛若凌遲，無論司法最後是否還清白，「鄭文燦的政治之路，已經被判了死刑」。

桃院裁定羈押禁見，鄭文燦律師團也表示將依法提抗告，對此律師林智群表示，若提抗告主張「鄭文燦已經離職沒有實質影響力」將毫無用處，林智群認為鄭文燦從政以來人脈充沛，不可能毫無實質影響力。

林智群指出，鄭文燦律師團應主張貪汙案已查7年，不包含鄭已有4人遭收押，但檢方遲遲無法交出共犯名單，只能不斷主張「可能有」、「隱藏版共犯」。林智群認為，若檢方主張被告可能串供，「跟誰串供？總要特定吧」。

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，警備車將鄭文燦押送進入桃園看守所。記者潘俊宏／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，警備車將鄭文燦押送進入桃園看守所。記者潘俊宏／攝影

弊案 林智群 死刑 貪汙 鄭文燦 黃暐瀚

延伸閱讀

鄭文燦涉貪確定羈押 綠議員：未來事件發展還很難說

三度開庭才押鄭文燦 吳宗憲嘆「莫忽視政治人物影響力」

不滿鄭文燦遭押 桃市綠黨部：檢方會不會太過份

立委牛煦庭：鄭文燦收押不意外 涉貪案要跟社會清楚交代

相關新聞

鄭文燦遭押理由曝！「應訊前串證秘書」早知檢偵辦內容

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前日二度裁定交保，檢方再提抗告成...

稱鄭文燦先知道偵辦內容 黃國昌籲法務部快查誰洩密

桃園市前市長鄭文燦涉貪，桃園地院召開第三次聲押庭裁定收押禁見。民眾黨立委黃國昌表示，桃園地院新聞稿證實，原來鄭文燦在首次...

鄭文燦遭羈押！名嘴斷言無論清白已政治死刑 律師曝抗告僅剩這條路

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內因工五擴大案收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，卻獲桃院交保，檢方二度抗告、高院二度發回更裁，法官...

交保夢碎！檢抗告成功鄭文燦三度開羈押庭 法官裁定收押

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前日二度裁定加保700萬、以12...

鄭文燦涉貪遭收押 明起民進黨黨籍停權三年

桃園市前市長鄭文燦涉貪，桃園地院召開第三次聲押庭裁定收押禁見。根據民進黨民進黨廉政會日前開會決議，若鄭遭裁定羈押將停權3...

影／鄭文燦遭收押 高虹安第一時間反應寫臉上

海基會前董事長、桃園前市長鄭文燦涉貪案今天下午重開羈押庭，遭法官裁定收押禁見。新竹市長高虹安晚間受新竹市議會議長許修睿之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。