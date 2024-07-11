鄭文燦遭羈押！名嘴斷言無論清白已政治死刑 律師曝抗告僅剩這條路

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內因工五擴大案收賄500萬，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，卻獲桃院交保，檢方二度抗告、高院二度發回更裁，法官今（11）日裁定鄭文燦羈押禁見。資深媒體人黃暐瀚認為，無論最後是否清白，「鄭文燦的政治之路，已經被判了死刑」；律師林智群指出，鄭文燦的律師團提抗告也僅剩一條路能走。

桃園地院前日二度裁定鄭文燦加保700萬、以1200萬元交保，桃檢再提抗告，桃院今下午再開羈押庭，歷時4小時後裁定鄭文燦收押禁見。政治前景曾一片光明的鄭文燦如今慘遭羈押，桃園看守所迎接歷來關押最大咖，副典獄長曝光鄭文燦今晚菜色，包括滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜及清蒸排骨湯，目前所方安排3位案情單純的被告與鄭同住。

針對鄭文燦涉貪案，黃暐瀚在臉書發文指出，高院的「二度更裁」直接點名五大不妥：

1.貪汙是七年以上重罪，鄭文燦犯罪嫌疑重大。

2.可能逃亡。

3.仍有影響力。

4.不排除還有未浮現的相關人。

5.網路發達，要勾串不難。

黃暐瀚表示，曾經新北市長人選民調鄭文燦排行民進黨第一，如今官司纏身，宛若凌遲，無論司法最後是否還清白，「鄭文燦的政治之路，已經被判了死刑」。

桃院裁定羈押禁見，鄭文燦律師團也表示將依法提抗告，對此律師林智群表示，若提抗告主張「鄭文燦已經離職沒有實質影響力」將毫無用處，林智群認為鄭文燦從政以來人脈充沛，不可能毫無實質影響力。

林智群指出，鄭文燦律師團應主張貪汙案已查7年，不包含鄭已有4人遭收押，但檢方遲遲無法交出共犯名單，只能不斷主張「可能有」、「隱藏版共犯」。林智群認為，若檢方主張被告可能串供，「跟誰串供？總要特定吧」。