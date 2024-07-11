桃檢抗告成功 鄭文燦遭到收押禁見

前海基會董事長鄭文燦歷經2次交保，最終仍遭到法院裁定羈押！桃園地方法院11日在第三次羈押庭中，終於裁定將鄭文燦收押。律師葉慶元受訪時分析，因為交保無法解決鄭文燦有串證的疑慮，桃園地院也很難再次反駁高等法院的質疑點，因此裁定收押很合理。鄭文燦被收押後將被民進黨停權三年處分。

逃不掉遭收押命運？

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院原先以500萬元交保，檢方提出抗告後，高等法院撤銷交保裁定；前日二度裁定加保700萬、以1200萬元交保，檢方再提抗告成功，桃院今下午2點第三度開羈押庭。

鄭文燦搭車提早16分鐘現身桃園法院門口，全程依舊不發一語。歷經4小時餘的檢辯攻防，法官最終在6點裁定收押鄭文燦。

裁定收押不意外

對此，葉慶元受訪時說，高等法院第一次說要收押，是因為鄭文燦在政壇上仍具有實質影響力，且可能透過通訊軟體串證，而地方法院第二次雖然將交保金提高到1200萬元，但仍無法解決鄭文燦可能串證的問題，因此高院再次撤銷交保裁定，桃園地院也很難再就串證方面反駁，因此裁定收押並不意外。

此案源位於華亞科技園區旁9.5公頃農地，於2017前地主們組成重劃會向桃園市府申請自辦市地重劃，主導重劃會的台塑集團總管理處楊姓前主管籌500萬元，透過重劃會主委且與鄭熟悉的台塑集團顧問廖俊松等人，於同年9月前往桃園市長官邸，交付由鄭涉嫌收受，隔年8月因案子未過，鄭將錢退還。

政治生命已經終結

資深媒體人黃暐瀚在收押結果出來前於臉書發文指出，第一次更裁的新聞稿。裡頭簡述桃院未將交保的「疑慮」做妥適的說法，所以發回更裁。然而，高院的「二度更裁」用詞完全不同，直接明寫五大不妥，退回桃院交保的裁定：

一、貪污是七年以上重罪，鄭文燦犯罪嫌疑重大。二、可能逃亡。三、仍有影響力。四、不排除還有未浮現的相關人。五、網路發達，要勾串不難。黃暐瀚坦言，這五點寫完，說真的，除了收押，還能怎麼辦？他認為鄭文燦的政治生命已經被判了死刑。

此外，鄭文燦遭收押，除了政治生涯恐終結外，也會遭到民進黨停權，在鄭文燦遭起訴後，民進黨廉政委員會也舉行臨時會討論，7位委員一致通過，決議立案調查，若鄭文燦被收押，則處分停權3年。

【更多精采內容，詳見 】