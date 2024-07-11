海基會動向受矚！鄭文燦請辭後 祕書長羅文嘉明將出席台北旅展

海基會前董事長鄭文燦請辭後，海基會動向備受矚目，而海基會副董事長兼秘書長羅文嘉，將於12日上午前往旅展致詞。

海基會11日中午宣布，12日上午羅文嘉將會出席「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開幕典禮」並致詞，下午則將主持海基會的背景說明會。

據了解，今年夏季旅展陸方有百餘名官員及業者獲准來台參與，其中包含數十位文旅系統官員，堪稱是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。

羅文嘉甫於6月7日當選為海基會副董事長兼秘書長，他上任後曾公開表示，他和鄭文燦來到海基會後，有信心有決心開創兩岸新局面。他強調，創造兩岸雙贏的條件和空間，是兩岸都要贏，而不是一方贏；不是互相傷害，是互相雙贏。

目前陸委會已經將大陸地區旅遊燈號調升為「橙色」，如今大陸旅遊業者與文旅官員將來台，相關措施是否衝擊兩岸觀光交流也受到關注。

福州市旅遊協會一行22人此前在6月29日至7月1日前往馬祖踩線，完成了疫情後大陸首個來台觀光考察任務。該協會在微信公眾號指出，此舉旨在為未來推出一系列包含一日遊至三日游的馬祖旅遊產品奠定基礎，以期無縫對接福州旅遊線路。福州市旅遊協會會長韓鳴表示，期待福建居民能夠早日赴馬祖旅遊，進一步推動兩岸人員往來和各領域交流合作。