鄭文燦案曝府院特權處理陳情？ 政院：都依法辦理

針對民眾黨立委黃國昌指控行政院異常辦理前台塑集團顧問廖俊松要求市地重劃土地變更的陳情案，行政院發言人陳世凱拿出過往處理人民陳情案的公文反駁說，處理相關案件都相當快速，並沒有獨厚特定人士。但黃國昌也很快臉書發文質疑，弊案與一般陳情案不能類比，盼行政院長卓榮泰盡快說清楚。

黃國昌質疑府院

前桃園市長鄭文燦捲入收賄疑雲，民眾黨立委黃國昌10日質詢時指控，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭文燦後，他將相關訴求直通總統府，並經總統府「至為重視」，一路交辦行政院、經濟部、內政部配合處理，「一般民眾哪可能有這樣待遇？」

行政院與總統府當日罕見分別緊急發表聲明，強調陳情案件都有依《行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點》等規範程序進行辦理，並無不法。

陳情都是火速處理

陳世凱11日更在記者會上，拿出過去往來公文範例反擊，強調不管任何人的陳情或回應，政院的反應速度都是一樣，所有的案件都是火速處理，盼委員能明察。

他舉例說，火速處理的說法是2天，但他舉例，過去有針對玉里鎮里長退職金的編列，處理時間是1天；還有一個陳情案是自來水管無法順利埋管，無力負擔自費部分，民眾希望政府幫忙，處理上也是2天時間，「這就是行政院在處理人民陳情的正常程序」。

不同陳情不能類比

所謂「府院介入」，陳世凱接著舉例，有一位學生錯過大學學力測驗的報名時間，希望行政院協助處理，也是由總統府書函來到行政院，行政院也以「火速」送給各部會「卓處逕復」（公文用詞）。他質疑，若以該委員的質疑角度，「所有的案件都是府院介入、都是火速處理。」

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