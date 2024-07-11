鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰
海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內因工五擴大案收賄500萬元，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前天二度裁定1200萬元交保，昨晚遭台灣高等法院撤銷、發回桃院。院方今午2點三度開羈押庭，檢方仍由主任呂象吾、檢察官陳嘉義出戰鄭的3位資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻進行檢辯交鋒。
今（11日）天第三次羈押庭傳出仍是由1名法官獨任審理，這次輪值的是刑四庭騰股法官涂偉俊，網路搜尋得知涂為司法官訓練所52期結業，目前也承審國民法官專庭案件是位「人權法官｣；桃檢於二度羈押庭時增添認真且經驗豐富的主任檢察官呂象吾，曾辦過桃園市前經發局長朱松偉貪瀆案、敏盛醫院割器官詐健保案，肅貪組檢察官陳嘉義曾揭發時任桃園地檢檢察長彭坤業為壢新醫院院長逃漏稅的關說案，最後導致檢察長下台。
鄭文燦律師團的3大律師也是身經百戰，律師陳永來是司法官訓練所38期結業，曾在桃園地院刑事與民事庭擔任過法官，律師游琪俊曾於2年前即受鄭文燦委任狀告國民黨桃園市議員凌濤，另名律師鄧翊鴻不僅曾擔任立委助理，具有雄厚的政治背景。目前也是兆豐金董事和新台灣社會智庫召集人。
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