鄭文燦出事無關「宮鬥」？郭正亮揭內幕：賴清德哪會輕易認輸

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄，高院再撤交保，舉國關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，看到外界把此事講成是綠營宮廷內鬥，卻沒有任何真憑實據，根本一派胡言。對此，前立委郭正亮則認為，游盈隆對賴英之間的鬥爭太輕描淡寫，鄭文燦接掌海基會，原想透過宗教交流處理兩岸關係，卻遭到綠委防堵，從此就可以看到他們「防心有多重」！

游盈隆臉書發文指出，鄭案引爆後，在野黨及一干政論名嘴爭先恐後從陰謀論出發，但「鄭案也可能只是一樁地方首長的貪瀆案件」，鄭文燦是前總統蔡英文執政團隊要角，甚受蔡英文寵信，一度被拱成接班不二人選，涉貪事件發生，當然重創民進黨清廉形象。而賴清德總統剛上任不到兩個月，國內政局動盪已經難收拾，再爆發此事根本是雪上加霜，從這個角度看，賴是受害者，怎會是加害者呢？

對此，郭正亮昨（11）日也在節目《大新聞大爆卦》表示，他認為游盈隆對賴英之間的鬥爭太輕描淡寫，在海基會任命方面，賴清德原本是要用前監委吳豐山，後來聽到媒體人說，鄭文燦有一定份量、政治嗅覺靈敏，「這個人哪有這麼容易認輸？」

郭正亮說，鄭文燦再接了海基會董事長後，勤拜訪台商、傳統宮廟領袖，不斷思考兩岸關係如何突破，是否要透過宗教交流處理，「結果發現綠委出來講有的沒的，包含宗教統戰等等」。郭正亮認為，從綠委的舉動可以看出他們擔心鄭文燦竄出一股勢力，所以才有這麼重的防心。

另一方面，郭正亮指出，同時也聽到黨內另一大老說，該案剛好凸顯司法公正辦案，但他認為把事情想得太簡單了，現在變成桃園地院跟檢方在角力。