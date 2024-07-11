在野黨齊批…朱立倫：賴打擊政敵 柯文哲：典型養案

桃園市前市長鄭文燦涉貪交保，南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，藍白昨天齊聲抨擊。國民黨主席朱立倫批評民進黨為掌握權力，排除異己、打擊政敵；民眾黨主席柯文哲說，「宮鬥劇最近演到賴清德與鄭文燦」，七年前就在監聽的案子，怎麼現在才辦？

朱立倫昨天在國民黨中常會發表談話指出，最近很多人都說好像在看電視劇「政壇旋風和黑金風暴」，又像是電影「周處除三害」一樣，可以光天化日之下當街行刑，背後牽涉嚴重政商利益勾結是社會不允許，卻真實地發生在民進黨執政多年後的今天，「就看下一集怎麼演」。

朱立倫表示，司法體系如果不能公正、廉明，不能夠毋枉毋縱，讓大家懷疑貞操，就會產生社會最嚴重的危機；民進黨長期以來用司法手段、惡意政治鬥爭的方式對付在野黨，光是基隆市長謝國樑的罷免案，真的是非常惡劣、嚴重霸凌，「賴總統打擊了第一位政敵，接下來要如何對付所有競爭的政黨？」

柯文哲說，自己很喜歡看歷史宮鬥劇，經常想起雍正王朝四阿哥、八阿哥的劇情，「還有習近平跟薄熙來」，最近則是演到賴清德總統跟鄭文燦，「鄭文燦過去傳聞就很多，七年前就已經在監聽，還有跟蹤拍照一大堆，怎麼七年後才辦？」這是典型的養案，難道是改朝換代才可以辦？或者是要被鬥垮了才拿出來辦？他並且兩度直呼「實在太奇怪了」。

針對鄭文燦案被爆出相關監聽譯文外流，國民黨立委王鴻薇昨天表示，特定媒體突然在鄭文燦第二次羈押庭開庭前釋出訊息，這不就是政治操作？法院顯然也不甩，可見其背後的勢力非常堅定，不願意羈押鄭文燦，預期過幾天就會看到來自檢方筆錄的訊息。