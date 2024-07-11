查鄭文燦弊端 桃議員擬組專案小組

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內土地開發案涉嫌收賄，國民黨指控鄭涉弊「不只一案」。桃園市議員凌濤昨天宣布要在議會提案成立專案小組，調查可能涉入的鄭市府官員，全面清查弊案；市長張善政表示，若真的成立，市府會全力配合。

市議會國民黨團總召徐玉樹表示，這是議員權利，如果大會通過，黨團會全力配合；民進黨團總召林志強表示，尊重議員權利，但桃市議會未曾組過專案小組，若大會通過，如何運作要再釐清。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，鄭文燦的案件正由桃園地檢署調查，市府對弊案及標案也有法務局及政風處調查，凌濤提議只是疊床架屋、藉機政治操作。她認為，鄭文燦任內施政不分藍綠，公共建設從不大小眼，若有弊案，藍綠可能都有議員涉入，若成立調查小組，與鄭市長任期重疊的議員應避嫌，凌濤和鄭有官司纏訟，為避免挾怨報復也應避嫌不加入專案小組。

凌濤說，鄭文燦在市長任內涉嫌利用公權力收受賄賂，他決定在下個正式會期依據議會議事規則「審查會與專案小組」規定，提案啟動專案小組，徹底清查鄭任內與土地利益有關、疑似有弊端的決策。調查小組將調查鄭市府任內工業區變更、捷運站址、重劃區等相關會議，約詢鄭市府官員，資料再送檢調調查，包括華亞案、八德轉運站及所有桃園土地徵收重劃，甚至前幾任桃園縣市長呂秀蓮、朱立倫、吳志揚、張善政任內土地規劃案，有疑慮或線索也會查辦到底。為避免危險，他已發布不自殺聲明，並向桃園警分局申請加強桃園區服務處維安。

另外，鄭文燦涉貪案早在二○一七年彭坤業擔任桃園地檢署檢察長時就已立案，前後歷經四名檢察官偵辦都因證據不足、金額兜不攏，二度簽結。凌濤表示，外界質疑七年來為何沒查還二度簽結？時任桃園地檢署檢察長、現任台北地檢署檢察長王俊力有必要說明二次簽結情形。

王俊力表示，他任內就相關案件曾核定簽結一次，是依承辦檢察官當時調查結果所做的決定，他對案件並無預設立場，也無不當干預，目前案件仍在偵查中，希望各界尊重檢察官的偵辦，勿過度揣測，給檢察官合理辦案空間。法界人士說，偵查是浮動的，檢方他案簽結不具確定力，檢察官可繼續請調查局蒐證，若發現新事證，仍可再報請指揮偵辦。