聽新聞
test
0:00 / 0:00

查鄭文燦弊端 桃議員擬組專案小組

聯合報／ 記者朱冠諭翁唯真張宏業房荷庭／連線報導
海基會前董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，國民黨桃園市議員凌濤（圖）表示，將在桃園市議會發起「專案小組」，全面清查弊案。圖／國民黨提供
海基會前董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，國民黨桃園市議員凌濤（圖）表示，將在桃園市議會發起「專案小組」，全面清查弊案。圖／國民黨提供

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內土地開發案涉嫌收賄，國民黨指控鄭涉弊「不只一案」。桃園市議員凌濤昨天宣布要在議會提案成立專案小組，調查可能涉入的鄭市府官員，全面清查弊案；市長張善政表示，若真的成立，市府會全力配合。

市議會國民黨團總召徐玉樹表示，這是議員權利，如果大會通過，黨團會全力配合；民進黨團總召林志強表示，尊重議員權利，但桃市議會未曾組過專案小組，若大會通過，如何運作要再釐清。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，鄭文燦的案件正由桃園地檢署調查，市府對弊案及標案也有法務局及政風處調查，凌濤提議只是疊床架屋、藉機政治操作。她認為，鄭文燦任內施政不分藍綠，公共建設從不大小眼，若有弊案，藍綠可能都有議員涉入，若成立調查小組，與鄭市長任期重疊的議員應避嫌，凌濤和鄭有官司纏訟，為避免挾怨報復也應避嫌不加入專案小組。

凌濤說，鄭文燦在市長任內涉嫌利用公權力收受賄賂，他決定在下個正式會期依據議會議事規則「審查會與專案小組」規定，提案啟動專案小組，徹底清查鄭任內與土地利益有關、疑似有弊端的決策。調查小組將調查鄭市府任內工業區變更、捷運站址、重劃區等相關會議，約詢鄭市府官員，資料再送檢調調查，包括華亞案、八德轉運站及所有桃園土地徵收重劃，甚至前幾任桃園縣市長呂秀蓮朱立倫吳志揚、張善政任內土地規劃案，有疑慮或線索也會查辦到底。為避免危險，他已發布不自殺聲明，並向桃園警分局申請加強桃園區服務處維安。

另外，鄭文燦涉貪案早在二○一七年彭坤業擔任桃園地檢署檢察長時就已立案，前後歷經四名檢察官偵辦都因證據不足、金額兜不攏，二度簽結。凌濤表示，外界質疑七年來為何沒查還二度簽結？時任桃園地檢署檢察長、現任台北地檢署檢察長王俊力有必要說明二次簽結情形。

王俊力表示，他任內就相關案件曾核定簽結一次，是依承辦檢察官當時調查結果所做的決定，他對案件並無預設立場，也無不當干預，目前案件仍在偵查中，希望各界尊重檢察官的偵辦，勿過度揣測，給檢察官合理辦案空間。法界人士說，偵查是浮動的，檢方他案簽結不具確定力，檢察官可繼續請調查局蒐證，若發現新事證，仍可再報請指揮偵辦。

凌濤 吳志揚 呂秀蓮 弊案 張善政 收賄 朱立倫 王俊力 貪汙 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦2度交保檢再抗告成功 黃國昌：絕不只1人涉案

凌濤質疑鄭文燦涉貪案桃檢二度簽結 王俊力回應了

鄭文燦涉貪凌濤議會成立調查小組 張善政：要資料會配合

鄭文燦涉貪案二度簽結 凌濤：王俊力要出面說明

相關新聞

鄭文燦案 總統府被爆涉入開發案再一路交辦政院

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內利用華亞科技園區土地開發案收賄五百萬元，立委黃國昌昨出示公文指控羈押中的台塑集團前...

冷眼集／府院重視火速處理 鄭文燦案之官場現形記

桃園市前市長鄭文燦涉嫌華亞科技園區土地開發收賄案，院檢連日來為了應否羈押在一、二審間來回攻防。民眾黨立委黃國昌昨再爆料，...

忽略鄭文燦實質影響力 高院再撤交保

海基會前董事長鄭文燦被控在林口工五擴大用地案中收賄，桃園地檢署認為鄭涉嫌重大，有串滅證之虞，兩度聲請羈押都被法官駁回，檢...

在野黨齊批…朱立倫：賴打擊政敵 柯文哲：典型養案

桃園市前市長鄭文燦涉貪交保，南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，藍白昨天齊聲抨擊。國民黨主席朱立倫批評民進黨為掌握權力，排...

查鄭文燦弊端 桃議員擬組專案小組

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內土地開發案涉嫌收賄，國民黨指控鄭涉弊「不只一案」。桃園市議員凌濤昨天宣布要在議會提案成...

鄭文燦涉貪案 桃院周四下午2時三度開羈押庭

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院昨午二度裁定加保700萬、以12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。