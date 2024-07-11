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忽略鄭文燦實質影響力 高院再撤交保

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
桃園市前市長鄭文燦涉貪案。記者季相儒／攝影
桃園市前市長鄭文燦涉貪案。記者季相儒／攝影

海基會前董事長鄭文燦被控在林口工五擴大用地案中收賄，桃園地檢署認為鄭涉嫌重大，有串滅證之虞，兩度聲請羈押都被法官駁回，檢方再度提起抗告，台灣高等法院認為鄭有串滅證可能，桃院認為無羈押必要顯然忽略鄭文燦的「實質影響力」，昨晚再度撤銷原裁定，發回桃院重開聲押庭。

桃園地檢署偵辦鄭文燦涉貪案先聲准羈押涉嫌行賄者，但四度聲請搜索鄭文燦住居處被法院駁回，本月五日約談鄭到案當庭逮捕聲押，桃園地院雖認為鄭涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，但無羈押必要，裁定五百萬元交保。檢方不滿「送錢的押了、收錢的放了」提起抗告，高院認為有理而發回更裁。桃院前天重開聲押庭，改以一千兩百萬元交保，但檢方認為認事用法不當，第二次提起抗告，高院昨晚裁定發回更裁。

桃園地院原交保裁定指出，鄭文燦涉犯最輕本刑七年以上之不違背職務收賄罪的犯罪嫌疑重大，基於趨吉避凶及脫免刑責的人性、不乏知名政商人士面臨重罪追訴而逃亡，有相當理由認定有逃亡之虞，但鄭已卸任市長職務逾一年半，是否仍對桃園市政府有影響力存有疑義，且檢察官未釋明鄭可能與那些公務員或被告勾串，主要證人又多已說明清楚，除年近九旬楊姓被告交保外，其餘均已羈押禁見，認定鄭無勾串之虞而無羈押必要。

不過，高院審酌相關事證指出，已有數名被告、證人經檢察官訊問後請回或交保，鄭文燦得輕易與這 人接觸、聯絡，尤其鄭文燦政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力，檢察官指尚有潛在未浮現的相關人而有勾串可能，並不違反常情事理，何況現今資訊流通發達，憑藉便捷資訊工具進行勾串並非難事，桃園地院以案發至今已多年、被告離開市長職務逾一年半，無串證、滅證可能性而無羈押必要，顯然忽略鄭文燦的實質影響力，有再斟酌的餘地，因此撤銷原裁定發回更為妥適裁定。

刑事訴訟法規定「抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；於有必要時，並自為裁定。」抗告案為書面審理，若高院要自為裁定，必須「經法官訊問」，且會衍生執行問題，實務上只可能在一、二審間來回。

刑事訴訟 台灣高等法院 弊案 收賄 海基會 聲押 貪汙 鄭文燦

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