冷眼集／府院重視火速處理 鄭文燦案之官場現形記

桃園市前市長鄭文燦涉嫌華亞科技園區土地開發收賄案，院檢連日來為了應否羈押在一、二審間來回攻防。民眾黨立委黃國昌昨再爆料，讓外界一睹當時從主持協調會、向行政院爭取，再向總統陳情等經過；雖然府院昨以錯誤連結、不當影射等回應指控，但一句「總統至為重視」的官場現形，已非府院推稱「代轉」就能釋疑。

對於黃國昌的爆料指控，總統府透過發言人表示，來自各界所提建言，皆依規定與程序辦理並函轉給相關單位，行之有年。行政院則發聲明，強調相關指控純屬刻意影射、無端羅織，對「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

府院都提到，若有任何違法，歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。這其實是多此一言，因為黃國昌昨天爆料後，對於有犯罪嫌疑，司法機關本應依職權詳為偵查。

立委黃國昌昨針對鄭文燦涉貪案爆料，時任總統府秘書長吳釗燮曾函請行政院處理廖俊松陳情案，當時行政院秘書長卓榮泰火速函發處理（圖）。圖／取黃國昌質詢簡報

魔鬼藏在細節裡。根據黃國昌整理的事件時間序，外界除訝異鄭文燦及當時桃市府針對「林口工五工業區擴大變更案」的積極態度，不但向行政院爭取核定為國家重大建設，更由目前收押中的廖俊松向總統府陳情；府院如今的回應，似乎只把該件陳情當作一般案件，但試問，若只是行禮如儀的「代轉人民陳情」，會由當時總統府秘書長吳釗燮在函文政院還特別敘明「總統至為重視」？一般民眾會有這種待遇？而在二○一七年十二月十二日總統府函文後，時任行政院秘書長卓榮泰兩天後就函內政部，這樣還不算「火速處理」？

黃國昌的爆料內容，當然應受檢驗；但若內容非偽，人民更想知道的，應是當時的蔡英文總統，到底是基於何種原因或情誼，會對該案「至為重視」？而收到如此指令的行政部門，豈能不全力配合？對立委形容的「一條龍」服務，還有多少人涉案，難道不必徹查？

對於黃國昌所言，府院雖以「看文說故事」、「無端羅織」等回批，但對公文的白紙黑字，卻未否認，只會讓人懷疑其中有貓膩。

從鄭文燦涉貪，到南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，既震驚社會，也讓國人加深對黑金的痛惡。但昨天府院急於撇清與鄭案的連結，身兼民進黨主席的賴總統在民進黨中常會對鄭文燦案及林士傑案隻字未提，反而只關心民進黨立委在立法院衝突中受傷，這種避重就輕的「鋸箭法」，只會讓外界質疑更多，也無助脫免該負的責任。