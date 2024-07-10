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黃國昌指府院曾處理廖俊松陳情 府：依規定辦理

中央社／ 台北10日電

民眾黨立委黃國昌質詢指出，府院曾處理目前已被羈押廖俊松陳情案。總統府今天表示，各界建言皆依規定與程序辦理並函轉相關單位，行之有年，無任何不法。

立法院司法及法制委員會上午召開「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」專題報告。台灣民眾黨立委黃國昌質詢提出有關前桃園市長鄭文燦被控貪污案時序表。

黃國昌質詢時說，鄭文燦疑在2017年9月收受新台幣500萬元後，親自主持相關會議並向中央爭取變更為國家重大建設計畫，認為非僅鄭可處理，台塑集團顧問廖俊松在同年12月初疑向總統府陳情，府方後續也有回覆。

黃國昌表示，廖俊松向總統府及行政院陳情後，內政部、經濟部就核准，且桃園市政府在2019年4月條報內政部計畫，要把農業區變成特定專用區等，認為廖俊松關係好，讓中央及地方成為一條龍服務。

針對媒體詢問立委質詢總統府函轉民間陳情意見，總統府發言人郭雅慧透過媒體群組指出，來自各界所提建言，總統府皆依規定與程序辦理並函轉給相關單位，行之有年，並無任何不法之處。

郭雅慧呼籲，有心人士發言應先查證，府方對於刻意錯誤連結、不當影射行徑深感遺憾，若有任何違法事證，歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。

對於立委質疑行政院處理陳情案件流程，行政院發言人陳世凱透過媒體群組表示，立委相關指控純屬刻意影射、無端羅織，對此「看文說故事」誣陷劇本感到不齒與遺憾，若有任何違法實證，歡迎各界提證據交司法嚴辦。

陳世凱指出，為展現政府願與民間溝通對話誠意與態度，政院對於企業協會、民間團體及民眾等所提陳情與政策建議等相關案件，都按照「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」等規範程序進行辦理，行之有年，並無不法之處。

廖俊松 弊案 總統府 行政院 貪汙 貪污 鄭文燦 黃國昌

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