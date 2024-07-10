鄭文燦案監聽譯文流出 鄭銘謙：桃檢已分案了解

前桃園市長鄭文燦被控貪污案，桃園地方法院裁定新台幣1200萬元交保。媒體刊出監聽譯文內容，法務部長鄭銘謙今天受訪時表示，桃園地檢署已分案了解是否有監聽譯文外流。

鄭銘謙上午列席立法院司法及法制委員會，就「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」進行專題報告，並備質詢。鄭銘謙面對媒體詢問時做上述表示。

鄭文燦被控在桃園市長任內涉及貪污案，桃園地檢署檢察官日前聲請羈押禁見，桃園地方法院裁定新台幣500萬元交保，桃檢抗告成功，高院8日發回更裁，桃園地院9日重開羈押庭，法官仍認為沒有羈押必要諭令1200萬元交保，檢察官當庭抗告。

鏡週刊報導，檢調認定的關鍵證據在於監聽白手套向妻子提到要送錢給鄭文燦，行動蒐證也拍到白手套拎著1只黑袋進入鄭官邸。進一步掌握監聽譯文內容發現，白手套從官邸離開後，曾再度與妻子通話，妻問「你有當面拿給他嗎？」白手套稱「我把錢塞在桌子底下。」

媒體詢問鏡週刊報導內容及監聽譯文是否外流的看法，鄭銘謙表示，對於案情內容，檢察官會一併了解，桃園地檢署已分案了解是否有監聽譯文流出。

至於對於法院認定鄭文燦沒有串證之虞的看法，鄭銘謙表示，這是法官裁定範圍，尊重法官認定。