承審法官方楷烽風評「剛直不畏壓力」

桃園地檢署二度聲押海基會前董事長鄭文燦，由桃園地院法官方楷烽一人獨任，最後裁定鄭文燦一千二百萬元交保。法官認為貪汙犯嫌重大，但無羈押必要，法界人士分析，高院駁回桃園地院裁定，就目前呈現的證據與輿論壓力來看，不少人認為鄭文燦肯定羈押，結果方楷烽裁定交保，雖然出乎意料，但也代表法官認定檢方所提證據不足，無法形成有羈押必要的心證。

據悉，方楷烽與承辦鄭案的檢察官陳嘉義皆為司法官訓練所五十五期結業，台北大學法律系民商法組畢業，學長學弟對他的評語是「剛直，能獨立判斷事物，不畏外在壓力」，已在桃園地院待五年以上，認識的同事對方法官多為好評，稱「他是個相當認真工作的人、「他的案件相當ＯＫ，很有質量，但因日前因鄧姓女法官引起風波，同事不願意再多談，以免又被炎上。

有律師說，方在法庭上訊問被告會直接了當問重點，語調偏重，帶有幾分堅定，也讓人覺得犀利，但會給足被告陳述意見和律師答辯的時間，對人算是很尊重。也有律師說，方雖然訊問方式會讓人感覺犀利，但凡事講求證據，對案情探究剖析也很深入，對被告態度也不差，算是難得的好法官。

律師提到，方不會隨便打斷當事人陳述，但會點出前後矛盾之處，例如說「你的辯詞我都尊重，但有個地方好像跟你上一次講的不太一樣，關於這部分，你怎麼解釋？」