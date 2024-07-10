鄭文燦1200萬再交保 桃檢2度聲押失利再提抗告

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地院昨天重開羈押庭，法官雖認定鄭文燦收賄犯罪嫌疑重大，但涉洗錢、洩密及勾串滅證等罪嫌「釋明不足」或「難以認定」，裁定一千兩百萬元交保；桃園地檢署二度聲押失利，主任檢察官呂象吾及檢察官陳嘉義臉色鐵青當庭提出抗告，質疑法官認事用法不當，怒氣沖沖離開法庭。

鄭40分鐘內補足700萬元保金

鄭文燦之前交保五百萬元，昨天再獲裁定交保後，四十分鐘內湊到七百萬元補足交保金，由司機拎著黑色提袋送到法院。鄭文燦下午三時卅五分步出法院時依然神情嚴肅，快速上車離去。

桃園地檢署表示，全案承辦檢察官陳嘉義離開羈押庭後，立刻撰寫抗告狀遞交桃園地院。桃院表示，昨晚八時收到檢方抗告書後已將抗告書及卷證資料送交高院；高院今天會分案做出裁定。

鄭文燦被控於二○一九年桃園市長任內，在林口工五擴大用地案中收賄五百萬元，桃園地檢署羈押涉嫌行賄者與白手套後，四度向桃園地院聲請搜索鄭文燦居所與辦公處所被駁回，本月五日約談鄭文燦當庭逮捕聲押，但法官裁定五百萬元交保。檢方提起抗告，高院前天撤銷交保裁定發回桃園地院更裁，桃園地院排定昨天上午十時重開羈押庭。

法官認洗錢指控釋明不足

鄭文燦昨天準時抵達法院，面對現場媒體的大陣仗，已不見招牌「燦笑」，全程緊抿雙唇，神情嚴肅不發一語，快速走進法院。羈押庭開了四個多小時，鄭文燦始終否認收賄等諸多指控，法官最後裁定交保。呂象吾、陳嘉義當庭再提抗告後就板著臉離開，隨後會商兩個多小時，由陳嘉義擬抗告書送到法院。

桃園地院刑七庭法官方楷烽裁定指出，鄭文燦雖否認不違背職務收受賄賂的犯行，但依檢方所附卷證資料，鄭文燦犯罪嫌疑重大，不過，檢方針對洗錢的指控釋明不足，也沒證據顯示鄭文燦洩密；另外，鄭卸任桃園市長一年半，是否仍能影響市府人員串滅證不無疑義，檢方也沒說明有哪些公務員知悉，難認有羈押必要性。

裁定指出，考量鄭文燦政商地位，准予一千兩百萬元交保替代羈押，限制住居、出境、出海並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等聯繫或接觸。

國民黨立委羅智強昨在立院質詢指出，傳聞鄭文燦跟賴清德總統有諸多恩怨，在儲位之爭中有很多宮廷糾結，鄭文燦雖在桃園選舉成績不理想，但參選新北市長的民調高，所以賴清德打一槍把鄭拉下，雙方再各退一步，最後弊案不了了之，「不希望此案變成政治交換，也不希望雷聲大雨點小」。

卓揆：掃黑肅貪絕不留情

行政院長卓榮泰不同意此說法，強調絕對不要用這種不正確的邏輯來看一個司法案件；他說，只要涉及不法，不論任何政黨、任何人，都應該全面偵辦。

卓榮泰在施政總質詢結束發表感言也表示，行政院會以經濟發展、強化治安「雙主軸」來開始國家重大建設，而且全國同步的掃黑及肅貪行動也已經展開，「在掃黑及肅貪上絕對不留情面，也絕對沒有上限」。