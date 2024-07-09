鄭文燦1200萬交保 黃國昌批法院輕率

針對前桃園市長鄭文燦涉貪，9日以1200萬元二次交保，國民黨立委王鴻薇認為，這是賴系（檢方）與英系（法院）鬥爭的白熱化。民眾黨立委黃國昌則質疑，收賄金流都已經被掌握，送錢的人也已羈押禁見，法院卻考量被告（鄭文燦）之政商地位，以1200萬將其交保，非常不符合常理。

桃檢再次抗告

前桃園市長、已請辭海基會董事長的鄭文燦疑涉貪曾獲新台幣500萬元交保，桃檢抗告成功，高院8日發回更裁，經桃園地院9日上午10時重開羈押庭，法官裁定具保1200萬元，限制住居、出境、出海，仍未收押。檢察官當庭再次抗告。鄭文燦下午2時40分許籌齊700萬元現金辦理交保，步出法院時表情嚴肅，全程不發一語。

根據桃園地方檢察署偵查，鄭文燦涉犯《貪污治罪條例》的不違背職務收受賄賂、洩密罪、《洗錢防制法》等罪嫌疑重大，6日向桃園地方法院聲押，桃院認無羈押必要，准以500萬元具保，並限制住居、出境、出海，禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。桃檢不服提起抗告。

民進黨鬥爭白熱化？

台灣高等法院8日撤銷原裁定，發回桃園地方法院更裁，但是9日下午歷經4小時羈押庭後，2時許法官考量案件對向犯嫌交保金額及被告政商地位，准予1200萬元（含原500萬元）交保得以替代羈押。

對此，國民黨立委王鴻薇認為，鄭文燦再次被交保、放走，體現了英系與賴系鬥爭的白熱化。

民眾黨立院總召黃國昌則在臉書發文質疑，桃園地院裁定交保的理由認為「被告卸任市長一職後迄今已逾1年半，是否仍於桃園市政府有影響力仍有疑義，且被告所犯涉及對價關係之構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉此等事實。」

但鄭文燦兩個月前還是行政院副院長，竟然還會懷疑他是否有影響力？

交保疑點多

他也批評桃園地院輕率認定鄭文燦沒有勾串滅證之的疑慮，黃國昌強調，行賄的人直接拿錢到市長官邸、收賄金流都已經被掌握，送錢的人也已羈押禁見，然後法院考量「被告之政商地位，認為本案准予新臺幣1200萬元交保得以替代羈押」！如此悖離常理的裁定，如何找回人民對司法的信心？【更多精采內容，詳見 】