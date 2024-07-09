鄭文燦涉貪再度交保 林右昌：黨照既有機制處理

前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地院今天重開羈押庭並更裁1200萬元交保。對此，民進黨秘書長林右昌說，尊重司法調查，黨有嚴謹廉政體制，任何案件都會照既有機制處理。

林右昌下午出席民進黨台北市黨部「第20屆主任委員、評議委員會召集人執行委員、評議委員就職典禮」。

媒體會前聯訪詢問，鄭文燦更裁的交保金額提高至1200萬元。

林右昌表示，民進黨成立已久，有一個非常嚴謹的廉政體制，也已形成一道嚴謹且行之有年的相關處置辦法，昨天廉政會也是依據過去處理案例和衡酌當前資訊，做出相關處理決定。

他說，目前此案已進入司法調查程序，尊重司法調查，並靜待調查結果，至於是否加重處理則屬廉政會的職權，自己不便多所置言。

媒體追問，由於桃園市政府是龐大組織，若此案後續牽連民進黨中常委、中執委或中評委，黨內是否也會一併懲處。林右昌表示，不多做任何揣測，司法調查結果若有任何違法行為，廉政會將開會做相關處置。

針對外界解讀此案和立委陳亭妃遭正國會除名，都是因民進黨派系鬥爭所致，媒體詢問是否會連帶影響民進黨2026相關布局。

林右昌表示，現在陰謀論很多，自己覺得大可不必，因民進黨向來標榜清廉、勤政、愛鄉土，具備廉政體制，不管任何案件，都會照既有機制處理，過去和現在都如此。

針對陳亭妃案，他說，因身為黨秘書長職務，不便評論。

林右昌認為，現在談2026都太遙遠，民進黨執政邁入第9年，目前最重要的就是將國家重大施政持續往前推進，並積極解決人民關心的課題，作為執政黨，他接任秘書長後就強調民進黨中央黨部是在街頭、巷弄、村里和聚落等處，未來會積極做為社會大平台，協助施政。

同時，將民眾關心且要積極解決的課題，讓執政團隊有所掌握、劍及履及。

媒體追問，民進黨全代會將至，是否會影響改選。林右昌認為，全代會改選是黨內選舉，一切依照相關機制走，不會有太大問題。

台北市黨部主委張茂楠也表示，尊重司法獨立，不該被解讀某某人可以操縱司法，沒有特別要針對英系或其他派系，不應該有這些考量；一切等到司法還原真相，勿枉勿縱。

媒體詢問鄭文燦和林右昌原被外界視為2026雙北市長人選，布局是否受影響。張茂楠認為，這次案件跟司法介入初選是兩回事，認真看待這是單純的司法案件，不應解讀和選舉有關，讓司法回歸司法、政黨回歸政黨、選舉回歸選舉，不認為會運用司法打擊異己。

張茂楠說，民進黨都是廣納各路人才，人才為國家所用，至於什麼派系，那只是背後推手，把你推到前方，讓大家對你表示肯定認同，新北市長初選還有1年多，最重要是能被市民認同，民進黨初選各擁其主，大家都希望能接受選民檢驗，只要是好的人才都應該要為國家所用。