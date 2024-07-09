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重審仍一樣！鄭文燦涉貪 桃院更裁提高到1200萬交保

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠／桃園即時報導
海基會前董事長鄭文燦（中）捲入土地開發弊案，鄭文燦上午10點表情凝重步入桃園地方法院。記者季相儒／攝影
海基會前董事長鄭文燦（中）捲入土地開發弊案，鄭文燦上午10點表情凝重步入桃園地方法院。記者季相儒／攝影

海峽交流基金會前董事長鄭文燦被爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，桃檢聲押卻遭桃院以500萬元交保，經檢方抗告成功，桃院今早10點重開羈押庭。鄭文燦上午10點2分搭車抵達地院門口，招牌燦笑消失，全程緊抿雙唇，快步進法院，面對媒體發問不發一語，歷經時餘檢辯攻防，法官裁定1200萬元交保。

此案源位於華亞科技園區旁9.5公頃農地，於2017前地主們組成重劃會向桃園市府申請自辦市地重劃，主導重劃會的台塑集團總管理處前主管楊兆麟籌出500萬元，透過重劃會主委且與鄭熟悉的台塑集團顧問廖俊松，與2名任職台塑集團的兒子，以及曾任台塑集團前副總經理兼發言人侯水文，於同年9月前往桃園市長官邸，交付由鄭涉嫌收受，隔年8月因案子未過，鄭將錢退還。

據悉，檢調監聽時，發現其中廖姓男子送款當下曾向妻子回報已將款項送給鄭，加上行動蒐證也拍到廖姓父子及侯某一同進出市長官邸並被拍到拎著1只黑袋，時隔11個月，檢調懷疑監聽譯文外洩，讓鄭得知引起檢調注意後急忙退款，並聲稱雙方是借貸關係。

原先鄭文燦6日交保後，7日曾透過LINE訊息發聲，與妻子共同署名，強調自己從政以來，公而忘私，不貪不取，是很珍惜的價值，他會在司法調查的過程，捍衛自己的清白，深深感謝大家的關心。

弊案 貪汙 鄭文燦

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