快訊

AI需求譜半導體榮景 台積明年可望重新擴大資本支出

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

籃球／新聯盟再減隊！台鋼獵鷹宣布轉戰PLG

傳下個政壇整肅柯文哲 黃國昌：對柯清廉100%有信心

中央社／ 台北9日電
媒體報導，「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，他對柯文哲的清廉有100%的信心，檢調不應該成為政治工具。 圖／聯合報系資料照片
媒體報導，「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，他對柯文哲的清廉有100%的信心，檢調不應該成為政治工具。 圖／聯合報系資料照片

媒體報導，已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪案後，「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，他對柯文哲的清廉有100%的信心，檢調不應該成為政治工具。

前桃園市長、已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪，日前獲新台幣500萬元交保，原裁定經高等法院撤銷，桃園地院今天上午重開羈押庭，鄭文燦抵達後，面對記者詢問不發一語步入法院。

媒體報導，政論節目「少康戰情室」主持人錢怡君6日在節目中指出，流傳下一個「政壇大整肅」對象，就是在立法院完全不配合民進黨的民眾黨，且是黨主席柯文哲。

黃國昌上午受訪時回應，鄭文燦的案子不只是羈押這麼簡單，還要查為何7年前就有蒐證且事證充足，當時竟然沒有查辦，有監聽譯文、提款金流，結果案子壓了7年，到底是遇到什麼樣的政治阻力，導致沒辦法辦下去，相關單位有必要徹查。

黃國昌提到，時任法務部長邱太三、桃園地檢署檢察長彭坤業，當年到底發生什麼事情，包括是誰壓案、又是誰洩密或跟鄭文燦通風報信，檢調一定都要徹查到底。

黃國昌重申，他對柯文哲的清廉，有100%的信心，檢調不應該成為政治工具，還沒有證據就要陷人入罪，「我對柯主席的清白是絕對有信心的」。

另外，台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團副總召黃珊珊接受媒體詢問時指出，送錢的被收押、收錢的卻交保，相當不合邏輯，桃園法院必須重裁更審才可以釐清。

黃珊珊談及，要先給辦案的檢察官肯定，不過重點是7年前就有相關事證，為什麼7年來都沒有辦，這才是問題；查辦不要因為鄭文燦和總統賴清德立場不同，就變成政黨掃除異己的打手，這是大家最不想看到的。

黃珊珊表示，至於為何會傳出下一個目標是柯文哲，是不是也反證現在許多人民並不相信檢調是國家穩定的力量，且有政治整肅的可能，呼籲檢調應該是正義的防線，而不是剷除異己的工具，這樣的風聲是對台灣民主社會的傷害。

弊案 柯文哲 貪汙 鄭文燦 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌質疑三立媒體壟斷 陳耀祥：應處罰但無法律依據

鄭文燦涉貪 趙少康：桃園若無政黨輪替 辦案難度恐增

影╱鄭文燦案檢調拖7年？ 黃國昌質疑是否有政治阻力

鄭文燦案拖7年 黃國昌問邱太三：當年發生什麼事？誰壓案？

相關新聞

傳下個政壇整肅柯文哲 黃國昌：對柯清廉100%有信心

媒體報導，已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪案後，「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，他對柯...

影／500萬交保遭撤銷重審 鄭文燦面無表情快速步入桃院

海峽交流基金會前董事長鄭文燦遭爆在桃園市長任內，涉林口工五擴大用地弊案收賄，桃檢聲押，桃園地院...

鄭文燦案拖7年 黃國昌問邱太三：當年發生什麼事？誰壓案？

桃園市前市長鄭文燦涉貪交保，桃園地院今天上午將重開羈押庭，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，送錢的收押禁見，收錢的人被交...

拆樑vs.護樑／鄭文燦、台南槍擊案讓藍撿到槍？綠營擔心的不是這些

民團「山海公民拆樑行動」送交4萬3139份連署書，基隆市選委會昨起展開查對作業，預計40天後完成，地方推估，成案機率很大，投票日最快落在9月底，這段時間，民進黨要如何布局，順利以公民力量為名成功暗助「拆樑」行動？近期鄭文燦涉貪案、林士杰槍擊命案，影響民進黨形象，對罷免案是否會造成影響？

藍疑鄭文燦案涉綠內鬥 卓榮泰：勿用不正確邏輯看司法案件

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉嫌收賄，遭檢調單位調查。國民黨立委羅智強質疑鄭文燦案和賴清德總統之間的恩怨有關，...

鄭文燦涉貪今重開羈押庭 昔日部屬、嫡系人馬首發聲

剛辭去海峽交流基金會董事長的鄭文燦於桃園市前市長任內涉貪，雖然獲保，但此事延燒5日，個人廉潔已被打上問號，政治生涯也受影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。