傳下個政壇整肅柯文哲 黃國昌：對柯清廉100%有信心

媒體報導，已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪案後，「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。民眾黨團總召黃國昌今天表示，他對柯文哲的清廉有100%的信心，檢調不應該成為政治工具。

前桃園市長、已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪，日前獲新台幣500萬元交保，原裁定經高等法院撤銷，桃園地院今天上午重開羈押庭，鄭文燦抵達後，面對記者詢問不發一語步入法院。

媒體報導，政論節目「少康戰情室」主持人錢怡君6日在節目中指出，流傳下一個「政壇大整肅」對象，就是在立法院完全不配合民進黨的民眾黨，且是黨主席柯文哲。

黃國昌上午受訪時回應，鄭文燦的案子不只是羈押這麼簡單，還要查為何7年前就有蒐證且事證充足，當時竟然沒有查辦，有監聽譯文、提款金流，結果案子壓了7年，到底是遇到什麼樣的政治阻力，導致沒辦法辦下去，相關單位有必要徹查。

黃國昌提到，時任法務部長邱太三、桃園地檢署檢察長彭坤業，當年到底發生什麼事情，包括是誰壓案、又是誰洩密或跟鄭文燦通風報信，檢調一定都要徹查到底。

黃國昌重申，他對柯文哲的清廉，有100%的信心，檢調不應該成為政治工具，還沒有證據就要陷人入罪，「我對柯主席的清白是絕對有信心的」。

另外，台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團副總召黃珊珊接受媒體詢問時指出，送錢的被收押、收錢的卻交保，相當不合邏輯，桃園法院必須重裁更審才可以釐清。

黃珊珊談及，要先給辦案的檢察官肯定，不過重點是7年前就有相關事證，為什麼7年來都沒有辦，這才是問題；查辦不要因為鄭文燦和總統賴清德立場不同，就變成政黨掃除異己的打手，這是大家最不想看到的。

黃珊珊表示，至於為何會傳出下一個目標是柯文哲，是不是也反證現在許多人民並不相信檢調是國家穩定的力量，且有政治整肅的可能，呼籲檢調應該是正義的防線，而不是剷除異己的工具，這樣的風聲是對台灣民主社會的傷害。