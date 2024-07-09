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攝影店家小編PO鄭文燦照片行銷新產品 稱「500萬可包色」慘遭出征

聯合新聞網／ 綜合報導
攝影店家小編po出鄭文燦的照片，並搭上時事話題宣傳自家新品被網友罵翻。圖擷自Threads
攝影店家小編po出鄭文燦的照片，並搭上時事話題宣傳自家新品被網友罵翻。圖擷自Threads

桃園市前市長鄭文燦涉貪震撼政壇，近日相機店家「Lomography 台北大使館」跟上時事話題在社群軟體的官方帳號po出鄭文燦的一張照片並稱「500萬應該可以包色」引起眾多網友不滿群起出征，最後店家只好撤掉該文章，發出道歉聲明。

「Lomography 台北大使館」在Threads上po出鄭文燦專心大口吃漢堡的照片，底下還放了三台不同顏色的相機，小編po文寫道，「LomoApparat新顏色，500w應該可以包色」。

不料該篇貼文一出反被眾網友們出征，甚至還有人號召至其google評論留一星負評，「對於太超過的幽默很不自知」、「就因為一個小編一時白目毀掉公司形象」、「單次針對特定人物在發這種蹭熱度文章，你們公司的公關警覺度這麼低的嗎」。

眼見抵擋不住網友的留言砲火，Lomography 台北大使館趕緊撤下該篇貼文並道歉稱是公司內部一名員工使用公司帳號，在推廣新產品時牽涉到某政治人物的敏感議題，以及一些不恰當的言論，引起了大家的不滿，深感歉意。

Lomography 台北大使館指該貼文完全不代表 Lomography 的立場和觀點，只屬於該名員工的個人言論，公司一直以來致力於推廣底片攝影和創意拍攝，堅持對所有社區和觀點保持包容和平等的態度，日後會加強內部管理，確保此類事件不會再次發生。

其他網友看完Lomography 台北大使館的道歉聲明認為鄭文燦目前沒有定罪，應該要找確定有案底的調侃，比較不會有爭議。「要公開跟鄭文燦道歉吧！這篇文看起來只想甩鍋給員工而已」、「做為從Lomography還在忠孝敦化站巷弄間就開始支持的人，相信你們能找到真心對攝影充滿熱情的人來做社群編輯」、「你們公司不覺得丟臉嗎，不痛不癢的道歉」、「抵制到底」。

弊案 貪汙 鄭文燦

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