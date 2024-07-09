鄭文燦涉貪案500萬交保遭撤銷！聲量超越賴清德、蔡英文

前桃園市長鄭文燦疑涉入林口工五擴大用地弊案收賄一事，6日他被桃園地檢署聲押，桃園地院裁定500萬元交保，檢方提出抗告，高等法院今（8）日做出裁定，法官衡量鄭文燦，跟共犯們有利害關係有串供高度可能性，因此，全案發回地院更裁，鄭文燦將會再度被傳喚開羈押庭。民進黨廉政會今（8）日晚間將召開臨時會，討論是否要針對鄭文燦疑涉貪案立案處理。民進黨訂有《廉政條例》，黨員若有貪污等違反廉政行為，經一審判決有罪者，予以停權處分，二審判決有罪者，予以除名，貪污所得超過50萬元等重大情節，經調查屬實者直接除名，但特殊狀況者不在此限。

鄭文燦深陷貪污案 劉嘉薇：政治議程設定、打貪民眾有感

根據《網路溫度計》「政治人物口碑排名」（時間：2024/7/1～2024/7/7），政治人物網路聲量最高的前三名依序為鄭文燦、總統賴清德以及前總統蔡英文。鄭文燦因為貪污案近一週聲量飆高，甚至超越賴清德。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，聲量高低不是以政治上的職位來看，而是要看近期有沒有發生熱議事件。

她認為，鄭文燦貪污案爆發可能有派系鬥爭的影子在，因為桃園地方上已經討論這件事很久，但之前都沒有躍上全國版面。賴清德心裡都有議程要安排，公布只是時機問題，目前罷樑案連署書完成送件，剛好告一段落，最近幾天沒有政治議程，政治上適逢空窗期，加上打貪民眾容易理解跟有感，賴清德在這件事上較易獲得民眾支持，「我對民進黨派系競爭並不意外，這是民進黨內部政治運作的特色」。

傳賴清德本屬意吳豐山出任海基會董事長 蔡英文推薦鄭文燦

政治人物口碑排名

政治人物口碑排名

聲量第二名賴清德高點出現在7月6日，對於鄭文燦疑涉貪，賴清德受訪表示，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。有網友表示，「先清正國會，再清新潮流，最後是英系」、「希望不是利用司法整肅異己」。而聲量第三名蔡英文的高點也跟鄭文燦有關，外傳賴清德就職前安排人事時，原先屬意由曾擔任自立晚報社長及監察委員的「台南幫」吳豐山出任海基會董事長，但當時仍在任的前總統蔡英文在不知情下建議，應多加善用鄭文燦，讓鄭文燦當海基會董事長「對兩岸有幫助」，而若讓任何獨派人士就任，會有爭議。鄭文燦7日請辭海基會董事長，吳豐山可能是下一任海基會董事長人選。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年7月1日至2024年7月7日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『政治人物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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