凌濤控與鄭文燦組購地集團 經發局前局長怒駁、擬提告

海基會前董事長鄭文燦涉土地開發收賄案，震驚政壇。國民黨中央8日舉行記者會，再控鄭文燦疑另涉其他3起桃園市土地案，國家政策基金會副執行長凌濤直指觀音忠孝段土地案背後有龐大「購地集團」，被點名也參與購地的桃園市經發局前局長郭裕信回應駁斥，強調自己購地期間在擔任鄭市府的局長前，任內也毫無報編、變更計畫，更無獲利千萬，研議提告。

國民黨中央8日開記者會，點名鄭文燦涉入土地開發爭議，不只偵辦中的華亞科土地擴大案，還包括小檜溪自辦重劃工程、八德轉運站與觀音忠孝段等案，暗酸鄭文燦有把土地「點石成金」的高超能力，呼籲賴清德總統、前總統蔡英文及鄭文燦出面說清楚。

凌濤特別說明桃園觀音區草漯的忠孝段土地，該處土地面積4357坪，購買金額上看1億894萬多元，這4千多坪的土地是誰買的？並拿出原始契約書表示，合約甲方、買方林黃彰是小英之友會桃園理事長、信賴之友會大園分會會長游建享；時任鄭市府經發局長郭裕信；桃園市政府兩岸小組委員郭登興 ，都有涉入買地集團；民進黨前議員李鎮楠也代表家庭也簽了合約。

凌濤還指郭裕信是在鄭市府團隊執政的時候，加入了購地集團，帳面獲利1千多萬元。並質疑包含信賴之友會、小英之友會、鄭市官員、桃園綠營民代，組成這麼龐大的購地集團，但因創新條例沒過關，這些人急著脫手，還獲利1億多元，鄭文燦在分享利益的過程是否知情？

針對凌濤指控是購地集團、點石成金，桃園市經發局前局長郭裕信昨晚回應直言是「冷飯熱炒」，自己早在2年前就澄清此事。他2018年3月加入市府擔任經發局長，這筆土地則早在2014年9月就取得債權，後經過合法拍賣程序取得產權，總面積持分僅9千坪其中的200坪。

「絕對沒有炒作農地，凌濤指控並非事實。」郭裕信說，當時不是單純購買農地，而是投資不良債權，農地必須花錢整理、償還債權才能取得，前後費時了6年，並選擇售出；投資成本400萬元、最後售出500萬元，6年報酬率25%，並無凌濤所說的獲利千萬元。

郭裕信更斥責凌濤是在胡亂扣帽子、造口業，不只購地時間並非在擔任桃市府經發局長任內，該片土地在他局長任內也並無執行任何報編計畫、變更土地等，目前還是一片農地，在他2014年購地時「鄭市長尚未當選，何來圖利綠親信買地？」凌濤所點名的這些股東，投資當下還是國民黨籍前縣長吳志揚執政，凌濤陳述時間、內容都不對，將研議提告。