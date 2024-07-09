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蕭旭岑：鄭文燦對大陸溫和 挑戰賴路線

聯合報／ 記者鄭媁朱冠諭謝守真／台北報導
前海基會董事長鄭文燦涉犯貪汙治罪。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
前海基會董事長鄭文燦涉犯貪汙治罪。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

桃園市前市長鄭文燦涉貪，請辭海基會董事長。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，鄭文燦的溫和大陸政策，等於挑戰了賴清德總統的政治路線；鄭文燦的繼任者是與鄭一樣的「知中派」？還是與賴清德的兩岸路線一樣，是未來的觀察指標。

蕭旭岑昨接受廣播專訪時指出，鄭文燦大陸政策相對比較溫和，包括上任後向立法院前院長王金平請益、傳出藝人胡歌來台也是鄭在背後推動。他認為，賴清德的兩岸政策，所謂要交流、對話，都是虛的，他的重點在對抗；鄭文燦如果要採取不同的角度，等於是挑戰了賴的政治路線。

國民黨桃園市議員凌濤昨在電台節目「千秋萬事」中質疑，鄭文燦近期三件事踩到賴總統紅線，包括陸星胡歌來台，傳鄭積極牽線；第二是傳出鄭有意挑戰雙北，讓賴有所忌憚；最後是傳出鄭文燦想指定由海基會副董事長羅文嘉選桃園市長。

梁文傑答詢 改稱「兩岸」關係

外界關注海基會董事長將由誰接任，陸委會副主委梁文傑稱，海基會董事長是誰，並不妨礙政府與中國大陸的溝通，「兩岸交流不會因為個人而有巨大改變」。

對於日前在廣播節目上稱「兩岸實質上就是兩國」引起爭議，梁文傑昨赴立法院外交及國防委員會答詢表示，廣播節目當天是以聊天方式接受訪問，那是媒體用去脈絡化方式擷取他的說法，「我覺得有點不是很精確」，他表示，嚴格來講，必須要講「台灣地區與大陸地區」的關係，習慣上都是講兩岸，「本來就是兩岸關係」。

弊案 貪汙 鄭文燦

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