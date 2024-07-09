民進黨廉政會：鄭文燦若遭羈押 停權3年

桃園市前市長鄭文燦涉貪五百萬元交保，桃檢昨抗告成功，合議庭撤銷發回桃院更裁，將重開羈押庭。民進黨廉政委員會昨晚舉行臨時會，確定立案調查，若鄭文燦被裁定羈押將停權三年；若一審有罪將除名，若無罪則會撤銷停權處分。

民進黨廉政委員會昨傍晚六時卅分舉行臨時會，共七名委員出席，討論逾二小時。主委邱駿彥會後接受媒體訪問指出，廉政會確定立案，並作成決議，若鄭文燦被羈押，將停權三年；之所以從重處分，主因是廉政會認為，越高等級的國家公職，必須給予更高要求。

邱駿彥指出，假設鄭文燦被羈押，就確定停權三年，短時間內廉政會不會再開會討論；如果沒有羈押成功，廉政會將依照法定程序調查，會請當事人出面說明。

他續指，如果一審判決有罪，可能會有進一步嚴厲處分，依廉政條例就是除名；反之，如果一審判決無罪，就會撤銷停權三年的處分。他強調，廉政會所作決議不會受到法院判決影響，也許法院判決無罪，但廉政會認為此行為很不妥，還是會予以處分。他說，七名委員一致通過上述決議，大家都很重視此案。

邱駿彥透露，鄭文燦的辯護律師也是廉政委員，但他申請迴避；廉政委員會也認為他應該避嫌，不讓他參與相關會議。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，很多人認為鄭文燦的政治生命已經結束，「某個程度上面，自己同意這樣的看法。」國民黨立委賴士葆表示，相信民進黨這次會懲處，「鄭文燦應該逃不掉了，（民進黨）其他派系都會看在眼裡。」