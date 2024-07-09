鄭交保被撤銷 桃院今重審

桃園市前市長鄭文燦在林口工五擴大用地弊案涉收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院裁定五百萬元交保，檢方隨即抗告。台灣高等法院昨審理，合議庭認定鄭文燦仍有逃亡、串證、滅證可能，桃院對疑點卻未詳細論述，明顯有理由不備的違誤，裁定撤銷、發回桃園地院更為裁定；檢方抗告成功，桃院宣布今早十點重審。

相關卷宗昨傍晚送回桃院。高院表示，一般這類有關羈押的抗告，合議庭在評議完後，當晚就會請法警、司機送回原審法院，案件重新分案，法院人員仍須作業時間並通知當事人，鄭文燦在接到通知後，今天須再出庭。

高院指出，桃院未於裁定中說明鄭文燦究竟有無羈押原因，若鄭有羈押原因，是否均無羈押必要？一審沒有說明認定的依據，高院無從判斷其適法性、妥當性。

檢察官在聲請羈押理由書及抗告書中敘明，還須傳喚桃園市府相關局處公務人員查明事實。高院質疑，相關共犯或證人與鄭文燦間是否還有聯絡案情的可能？共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為維護的高度可能性，加上鄭文燦在本案的地位、角色及參與程度，是否能排除鄭影響部屬共犯或證人陳述的可能？

另外，高院也審酌如今通訊軟體發達，容易聯繫影響相關人未來的陳述，在全案情節尚未調查釐清前，鄭文燦與其他共犯、證人間是否有勾串可能？而桃院的諭知是否就能排除鄭逃亡、串證、滅證的可能？種種疑點，桃院都沒有詳細論述，有理由不備的違誤；合議庭認定桃院裁定不當，因而撤銷、發回桃院更裁。

桃園地院表示，昨天晚上收到高院裁定及卷證後，立即分案確定承辦法官，法官閱卷後決定開庭時間；但桃院強調為免帶給法官不必要的壓力，今天才會公布承審法官姓名。