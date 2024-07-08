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鄭文燦辭任 梁文傑：海基會董事長是誰不妨礙與陸溝通

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
海基會7日證實，海基會董事長鄭文燦已經請辭。記者周嘉茹／翻攝
海基會7日證實，海基會董事長鄭文燦已經請辭。記者周嘉茹／翻攝

海基會董事長鄭文燦6日驚傳涉貪案被檢方收押後交保，7日辭去董事長一職，讓未來賴政府兩岸政策走向備受關注。對於海基會董事長將由誰接任的問題，陸委會副主委梁文傑8日表示，海基會董事長是誰，並不妨礙政府跟中國大陸的溝通，若人事規劃完成，很快跟大家報告。

梁文傑8日上午赴立院外交及國防委員會並備質詢。有媒體於會前問及海基會董事長誰接任，梁文傑指出，如果人事規劃完成的話，會儘快向外界報告，海基會「董事長是誰，並不妨礙政府跟對方（中國大陸）溝通」。

針對海基會未來人事動向會否影響兩岸關係，梁文傑強調，「兩岸交流不會因為個人有什麼巨大改變」。至於接任董事長是否為外界傳出的吳豐山？最快何時公布？梁文傑對此則沒有明確回應。

另，澎湖籍漁船「大進滿88號」日前在金門東北角海域捕撈小管，因趨近大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶往福建調查，梁文傑對此提到，這艘漁船是因為違反對方休魚期的規定才被扣押，希望在對方完成相關程序後能盡快放人。

弊案 貪汙 鄭文燦

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