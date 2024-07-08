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鄭文燦涉貪 凌濤：鄭做了3事 踩到賴清德紅線
海基會前董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，法院裁定500萬元交保。國民黨桃園市議員凌濤今質疑，鄭文燦「收到生日禮物」的關鍵，就是因為近期3件事踩到賴清德總統紅線；凌濤也預言，在鄭文燦辭去海基會董事長後，今晚民進黨廉政會不會辦到底，否則對民進黨會傷筋動骨。
凌濤今早在廣播節目「千秋萬事」表示，鄭文燦被桃檢聲押的時間點真的細思極恐，回頭來看，鄭文燦這陣子有3件事踩到賴清德紅線。
首先是陸星胡歌來台，傳出背後有鄭文燦積極牽線，凌濤說「其實大阿哥如果在冷衙門好好蓄勢待發、謀求東山再起，他就不會被查了」，結果他想蹭又擔心太高調。
第二是傳出他和民進黨立委蘇巧慧有意挑戰雙北，但賴都還沒說誰可以選，憑什麼說你要爭？尤其鄭近期與雙北企業家往來密切，做最終布局，都讓賴清德有所忌憚。
凌濤說，壓倒駱駝的最後一根稻草，則是傳出鄭文燦想指定2026桃園市長的提名人。尤其海基會副董事長羅文嘉和鄭交好多年，學運世代的2人年輕時一起打拚，傳出羅若有意選桃園，鄭文燦絕對支持；這完全是按到賴清德的敏感神經，若2026鄭自己或支持的人挑戰成功，難保2028不會來挑戰賴。
凌濤分析，回頭看鄭文燦當海基會董事長，副董事長選羅文嘉，其實賴清德當時已想到下一步，如果幹掉鄭文燦後馬上選吳豐山，英系一定翻臉，所以賴清德想到折衝的人選就是羅文嘉，他是大家可以接受的人，「賴清德早就把劇本統統寫好了。」
凌濤也說，他預言今晚的民進黨廉政會不會對鄭文燦辦到底，原因是鄭文燦已經辭去海基會董事長，如果沒辭，今晚一定會死得難看，「不是站在懸崖邊，而是會被推下去」。
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