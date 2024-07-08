鄭文燦曾開口要2千萬政治獻金？ 詹江村爆料：建商非常埋怨

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署6日向法院聲請羈押禁見，法院裁定以500萬元交保，並限制住居、出境出海。現在外界傳出賴清德總統正開始揮出內鬥的屠刀，對此，前立委郭正亮也揭露鄭文燦、賴清德之間的關係，「本來就互相看不對眼，後來又加上（前總統）蔡英文因素，就產生很嚴重的『瑜亮情結』」。

2024-07-08 10:09