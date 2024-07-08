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鄭文燦曾開口要2千萬政治獻金？ 詹江村爆料：建商非常埋怨

聯合新聞網／ 綜合報導
海基會董事長鄭文燦在爆發疑似涉貪案件後，7日火速辭去海基會董事長職務。 聯合報系資料照
海基會董事長鄭文燦在爆發疑似涉貪案件後，7日火速辭去海基會董事長職務。 聯合報系資料照

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署6日向法院聲請羈押禁見，法院裁定以500萬元交保，並限制住居、出境出海。對此，國民黨籍桃園市議員詹江村7日也爆料，先前遇到一名建商，對方親口透露鄭文燦在選舉時，向他要了2,000萬的政治獻金

海基會董事長鄭文燦在爆發疑似涉貪案件後，7日火速辭去海基會董事長職務。對此，詹江村7日在節目《新聞大白話》中表示，「大概幾年前有一個建商，我在國外碰到，他親口跟我講說，他哪一個自辦重劃，鄭文燦有讓他過，但後來在處理公共工程的部分，一直沒給他處理好，他非常埋怨」、「而且在選舉的時候，鄭文燦直接跟他要政治獻金，他說要了2,000萬，建商是親口跟我講」。

除了詹江村，國民黨桃園市議員凌濤也透露，鄭涉及的土地爭議不只工五擴大案，今天（8日）他將開記者會爆料另三案，牽涉的利益總共高達上百億。他也嘆道，賴清德總統真的剛愎自用，心狠手辣，現在外界也關心鄭文燦案，為什麼這時候才爆出？過去桃檢如果有蒐證，這七年又是誰在包庇？

凌濤 建商 政治獻金 詹江村 貪汙 鄭文燦

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