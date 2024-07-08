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鄭文燦獲交保桃檢抗告 鄭銘謙：依法調查勿枉勿縱

中央社／ 台北8日電

已請辭海峽交流基金會董事長的鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，桃園地方法院6日裁定以新台幣500萬元交保，桃園地檢署當庭抗告。法務部長鄭銘謙今天表示，案件在桃園地檢署偵辦中，希望檢察官能依法詳細調查、勿枉勿縱。

立法院司法及法制委員會今天舉行「揭弊者保護法草案之基礎架構差異與利弊影響」公聽會，鄭銘謙列席，他在會前答覆媒體有關鄭文燦獲500萬元交保、該不該羈押，以及檢方抗告等提問時表示，法官與檢察官會依法處理。至於檢方認為裁定交保的法官應該迴避，鄭銘謙指出，依照法律處理，相信他們會依法適當處理。

至於外界質疑相關單位去年就收到檢舉，為何去年不發動搜查。鄭銘謙說，這由檢察官依法調查。

桃園地院6日對檢方聲請羈押禁見鄭文燦作出交保裁定後，檢察官當庭提出抗告，隨後發布新聞稿指出，經檢察官蒞庭論述，法院裁定認為被告涉犯對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，准以500萬元具保，限制出境、出海。桃檢認為裁定認事用法不當，當庭抗告，並已提出抗告書。

弊案 貪汙 鄭文燦

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