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鄭文燦是第一刀…下個是柯建銘？他曝賴清德「死亡筆記本」：會一個一個處理

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人黃揚明認為賴清德（圖）的「死亡筆記本」下一位不是柯建銘。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
資深媒體人黃揚明認為賴清德（圖）的「死亡筆記本」下一位不是柯建銘。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

海基會董事長鄭文燦涉嫌貪汙遭檢方聲押，法官裁定500元交保，限制住居及出境，隨後鄭文燦請辭海基會董事長。事件爆發後，外界也認為是賴清德在清肅前朝，並推測下一刀恐怕是民進黨立法院黨團總召柯建銘，但資深媒體人黃揚明則卻認為賴清德的「死亡筆記本」下一位應該另有其人。

對此，前立委邱毅認為，這是賴清德總統正開始揮出內鬥的屠刀，鄭文燦只是第一刀，下一個可能是柯建銘。邱毅認為，鄭文燦發生這種事也是咎由自取、活該有事，他既涉及貪汙受賄，又不懂避諱收斂，大剌剌出入色情酒店、黑社會會所，並表示賴清德肚量狹窄，睚眥必報，怎可能放過鄭文燦，邱毅甚至大膽說，「就連前總統蔡英文一定也『難逃魔爪』」。

不過，黃揚明在節目「新聞大白話」表示，賴清德「死亡筆記本」下一位絕對不是柯建銘，因為柯建銘目前在前線作戰，賴清德要打的一定是過去那些吃裡扒外，尤其是2019年曾經用網軍攻擊他的、用媒體偷拍他的人，會一個一個來處理。

對於鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，總統賴清德第一時間也面對媒體受訪定調表示不分黨派、不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，毋枉毋縱，肅貪是目前重要工作。鄭文燦則透過LINE訊息強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。」

弊案 貪汙 鄭文燦

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