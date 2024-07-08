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賴清德、鄭文燦本就互看不順眼！郭正亮曝內幕：因她加深瑜亮情節

聯合新聞網／ 綜合報導
海基會董事長鄭文燦（右）捲入涉貪案震驚政壇，究竟是單純司法辦案，還是有政治介入，特別是賴清德總統（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。 聯合報系資料照
海基會董事長鄭文燦（右）捲入涉貪案震驚政壇，究竟是單純司法辦案，還是有政治介入，特別是賴清德總統（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。 聯合報系資料照

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署6日向法院聲請羈押禁見，法院裁定以500萬元交保，並限制住居、出境出海。現在外界傳出賴清德總統正開始揮出內鬥的屠刀，對此，前立委郭正亮也揭露鄭文燦、賴清德之間的關係，「本來就互相看不對眼，後來又加上（前總統）蔡英文因素，就產生很嚴重的『瑜亮情結』」。

郭正亮7日在節目《麥玉潔辣晚報》中表示，賴清德、鄭文燦因為做事風格不同，本來彼此就不欣賞，像是賴曾經因為李全教的議員賄選案，長達231天不進議會，這點就讓鄭不能接受。而鄭文燦因為個性圓融、甚至到「有求必應」的程度，因此跟藍營、無黨籍、黑白兩道關係交好，這次同意他交保法官的爸爸，也是鄭文燦的朋友，人脈相當廣，也讓賴清德逐漸產生「他好像誰都可以交往」的想法。

郭正亮表示，後來加上蔡英文硬要扶植鄭文燦，所以賴、鄭兩人就產生很嚴重的瑜亮情結，「兩個人都是新潮流的，當初有一堆人去幫助鄭文燦，尤其是在2019年那一次，賴清德大概心裡都記得是誰在害他」。

針對涉貪事件，鄭文燦日前已透過Line訊息，謝謝友人關心，並強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」，他會在司法調查的過程，捍衛自己的清白。而賴清德也表示，凡涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。

弊案 貪汙 鄭文燦

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桃園市前市長鄭文燦捲入一起土地重劃案，涉嫌在市長任內收賄500萬元，被檢方依貪汙治罪條例、洗錢防制法等聲押禁見，法院裁定500萬元交保並限制住居。昨天鄭文燦辭去海基會董事長一職，離上任才一個月，府院黨異常低調，總統府發言人僅表示「尊重」。

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