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「鄭」績不斷落漆 張善政出手喊卡
海基會前董事長鄭文燦擔任桃園市長期間獲高滿意度支持，卸任前卻接連發生八德國運中心羽球場天花板崩落、大湳消防分隊漏水等案，讓桃園公共工程品質問題浮上檯面。張善政當選市長後，體檢鄭文燦任內平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓、竹圍漁港遊艇碼頭等三案缺失，前二案已補強完成，竹圍漁港因不適合興建遊艇碼頭，市府決定放棄。
張善政也將大刀砍向亞洲矽谷創新研發中心，若要蓋出符合規格的建築，預算恐從五十億暴增至七十五億元，光貸款年息就會超過一億，投資回報年限會超過五十年，市府決定中止該案。
張善政剛上任時，桃園捷運累積虧損卅多億元，運量遠不及雙北及高雄卻設四名副總，其中二人甚至沒有軌道運輸相關資歷，去年二月張善政決定僅留下一名副總並著手整頓，現在桃捷年營收首度轉虧為盈。
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