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鄭文燦涉貪交保 綠廉政會今討論是否立案處理

聯合報／ 記者黃婉婷陳熙文／台北報導
海基會前董事長鄭文燦涉貪交保，民進黨廉政委員會今晚將舉行臨時會討論是否立案處理。圖／聯合報系資料照片
海基會前董事長鄭文燦涉貪交保，民進黨廉政委員會今晚將舉行臨時會討論是否立案處理。圖／聯合報系資料照片

海基會前董事長鄭文燦涉貪交保，民進黨廉政委員會今晚將舉行臨時會討論是否立案處理。黨內人士預估成案機率高，一旦立案，鄭文燦必須親自說明案情。

民進黨廉政條例規定，黨員犯「貪汙治罪條例」第四條至第六條之罪，所得逾五十萬元者，經調查屬實者，應予除名處分，但情況特殊者不在此限。

民進黨廉政委員會主委邱駿彥昨天指出，廉政會今晚六時卅分將開臨時會討論此事，目前有六名委員回覆出席，人數過半，暫定能成會；會議內容主要是討論是否立案，以及要從何角度調查，鄭文燦今晚不會出席廉政會議說明案情，「沒有那麼快」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨做四點回應稱，民進黨團尊重鄭文燦做出的請辭海基會董事長的決定，並支持鄭文燦接下來捍衛自己的清白；黨團也支持檢調調查，且希望在野黨能夠停止政治操作，讓司法回歸司法。

弊案 貪汙 鄭文燦

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