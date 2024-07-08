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鄭涉貪請辭 藍委：賴清德要對綠營立威

聯合報／ 記者蔡維斌謝進盛林銘翰張睿廷／連線報導
海基會董事長鄭文燦（右）捲入涉貪案震驚政壇，究竟是單純司法辦案，還是有政治介入，特別是賴清德總統（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。本報資料照片
海基會董事長鄭文燦（右）捲入涉貪案震驚政壇，究竟是單純司法辦案，還是有政治介入，特別是賴清德總統（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。本報資料照片

海基會前董事長鄭文燦被控收賄交保，國民黨主席朱立倫昨在雲林參加活動時表示，大家希望法律公正，毋枉毋縱，他身為桃園老縣長，覺得這件事對桃園人來講非常遺憾，「這件事七年了，這個時候來偵辦，相信很多國人有疑慮」，不管是司法單位、民進黨或賴政府，應該說明清楚。

外界有人解讀鄭文燦案不僅是民進黨派系鬥爭，也是賴清德總統試圖鞏固凝聚力，朱立倫轉頭對著旁邊的立委謝龍介說，最了解賴總統的是謝，讓謝來說明，但媒體追問時，兩人並未多談。

國民黨立委賴士葆認為，此案有可能是賴清德總統在立威，告訴大家「要聽我的話」，民進黨現在上下都在等賴清德出面說話，要觀察賴清德的態度，才敢有後續動作。

民眾黨團總召黃國昌則說，鄭文燦案遭法院認證至少收受五百萬元不法利益，在社會輿論的強大壓力之下，宣布請辭並不令人意外，民進黨此舉主要目的就是想斷尾求生，但真正重要的問題在於鄭文燦長年涉及多起土地開發弊案、早因論文抄襲遭撤銷學位，為何能在民進黨政府中屢屢擔任要職，直到紙包不住火後才請辭？「對於新潮流要員的廉能與誠信，採取如此低劣的雙重標準，賴清德政府令人失望。」

民進黨台南市黨部昨辦主委郭國文暨執評委宣誓就職，被視為賴總統「國王人馬」的郭國文表示，賴總統已強調任何人、政黨涉貪都要法辦，他也是相同立場；同框的台南市長黃偉哲說，他認識的鄭文燦在擔任桃園市長期間及相關職務都戮力從公，相信能依法找回清白。

會中綠營政界人士私下直言，重金交保五百萬元顯示犯罪嫌疑重大，鄭要全身而退恐有困難。

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