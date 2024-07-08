四度聲請搜索票遭駁 法界：法官就是不想羈押他

桃園地檢署偵辦土地開發弊案陸續聲押四名涉嫌行賄被告獲准，聲押涉嫌收賄的海基會前董事長鄭文燦卻遭法院交保，「涉行賄者收押、涉收賄者交保」在實務上很罕見，尤其法官認為鄭文燦「犯罪嫌疑重大」卻裁定交保，讓外界感到不解。法界有人直言「法官就是不想押人」，也有人認為法官或許覺得裁定羈押的心證不足。

另外，檢察官偵辦這宗貪汙案向法院聲請四次搜索票都被駁回，曾派駐廉政署的駐署檢察官、律師范家振直言「罕見」。他說，或許是首波行動後才從被告口中追出行賄鄭文燦，也有可能檢方僅掌握行賄者單方面指控而欠缺其他證據補強，才會被駁回。

范家振說，檢方成功聲押其他涉案人獲准代表偵訊筆錄可信度高，且掌握金流交付時間與來源等細節。法界人士認為，以桃院裁定理由來說，法官認鄭犯罪嫌疑重大，但無羈押必要性，最大可能是法官不想押人。

有法官分析，檢察官掌握多少證據無法得知，但就桃園地院裁定交保理由及媒體報導，稱鄭文燦收到五百萬替業者處理土地變更，但因變更案未成退回款項，鄭文燦拿錢、退回的對價關係已被稀釋，可能影響裁定。

另名法界人士認為，鄭文燦擔任桃園市長任內，確實有可能依本身地位、權力去影響工業區土地變更，但他將錢退回業者，或缺他收賄直接證據，其犯罪性有無檢察官指控的嚴重？恐是法官判斷有無羈押必要關鍵。而且，行收賄者是上下對象關係而非平行共犯關係，行賄者被收押、收賄者又非共犯，構成串證之虞而羈押的必要就更薄弱了。

桃檢四度聲請搜索票均被桃園地院法官駁回，桃檢在未取得搜索票情形下，直接傳喚鄭文燦到案說明，訊後當庭逮捕並聲押，多名法界人士認為，從檢察官大膽的作風分析，應該是對定罪有相當把握。