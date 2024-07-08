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冷眼集／鄭文燦四面皆敵 「燦系」恐崩

聯合報／ 本報記者張裕珍曾增勳
鄭文燦貪汙爭議如影隨形，藍營追擊、綠營不挺，鄭四面皆敵。記者葉信菉／攝影
鄭文燦貪汙爭議如影隨形，藍營追擊、綠營不挺，鄭四面皆敵。記者葉信菉／攝影

海基會前董事長鄭文燦涉貪交保震撼政壇，他步出法院雖展露一貫自信微笑，但檢方聲羈、法官認定「嫌疑重大」，貪汙標籤如芒刺在背。桃園是鄭文燦本命區，地方民代總以「桃園隊」、「燦系」自居，但「掌門」親自操盤市長及立委選舉慘敗，涉貪風暴又來得快急，「燦系」將難逃分崩離析命運。

鄭文燦出身野百合學運世代，二○一四年跌破眾人眼鏡當選桃園市長，開啟「胖周瑜」時代；他治理桃園市八年期間身段柔軟藍綠通吃，甚至有藍營議員在重大議案表決時刻意出國迴避投反對票，不難看出他經營地方的用心。

挾民進黨執政之便，鄭文燦開啟桃園大建設時代，捷運綠線、台鐵桃園地下化工程等重要建設都在他手上動工；前幾年中美貿易戰、台商回流設廠，桃園地處國門且腹地大，鄭文燦大力招商，成為小英口中「楷模」市長，前途看好，但成也蕭何、敗也蕭何，鄭文燦在華亞科技園區周邊的林口工五工業區擴大市地重劃案陷入收賄疑雲，遭逢從政以來最大危機。

鄭文燦主政桃園期間，土開、建設案件不知凡幾，是否還有其他未爆彈猶未可知，但貪汙爭議已如影隨形，藍營追擊、綠營不挺，鄭四面皆敵。至於原本被視為桃園隊、燦系的議員們，鄭文燦輔選市長及立委全軍覆沒又捲入貪汙案，態度大多轉觀望。

弊案 貪汙 鄭文燦

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