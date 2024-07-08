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鄭文燦辭海基會董座…就職1個月 史上最短任期

聯合報／ 記者廖士鋒周嘉茹朱冠諭陳熙文／連線報導
海基會董事長、桃園前市長鄭文燦（中）疑涉林口工五擴大用地弊案，以五百萬元交保候傳。。本報資料照片
海基會董事長、桃園前市長鄭文燦（中）疑涉林口工五擴大用地弊案，以五百萬元交保候傳。。本報資料照片

海基會董事長鄭文燦涉嫌貪汙遭檢方聲押，法官前晚裁定五百萬元交保，檢察官當庭提出抗告，桃園地院今天將以最速件送抵高院裁定。鄭文燦昨天透過LINE訊息強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值。」隨後請辭海基會董事長，他僅上任一個月，是海基會史上最短命的董事長。

誰來接遺缺 3人選出線機率高

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統尊重鄭文燦決定，盼司法單位毋枉毋縱，盡速釐清事實。海基會表示，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動請辭董事長，將在司法程序中全力捍衛自身清白；陸委會表示尊重鄭文燦決定，後續人事作業依程序處理。

根據海基會組織章程，董事任期三年，董事長辭職得由董事會補選，任期以補足原任期為限；過去除了以召開董監事會任命新任董事長，也曾出現由副董事長代理董事長職務。目前海基會有許勝雄、羅文嘉兩名副董事長，其中兼秘書長的羅文嘉、前監委吳豐山、海基會前副董事長兼秘書長詹志宏等三人，被點名是可能的接任人選。

鄭文燦昨請辭海基會董事長職務，成為海基會史上任期最短的董座。本報資料照片
鄭文燦昨請辭海基會董事長職務，成為海基會史上任期最短的董座。本報資料照片

檢方抗告書 今最速件送往高院

鄭文燦被控在桃園市長任內推動「變更林口特定區計畫—工五工業區（華亞科學園區）擴大方案」時，特定區旁因一塊九點五公頃非擴大方案計畫中農地陳情自辦重劃，以農業用地納入區段徵收範圍；重劃會主導者先後送出五百萬賄款，市府經濟發展局設法勉強通過，但內政部審議未過關，數月後鄭文燦退回款項。

桃園地檢署檢察官認為鄭文燦犯罪嫌疑重大，聲請羈押鄭並禁止接見，避免湮滅證據或串供。不過，法官認為鄭涉犯對於職務上行為受賄的犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁定五百萬元交保，限制出境、出海。檢察官認為法官裁定認事用法不當，當庭提起抗告，隨後也遞交抗告書。桃園地院昨天表示，今天將以「最速件」把抗告書送往高院。

與妻共署名 鄭貼文將捍衛清白

鄭文燦涉貪震撼國內政壇，他昨天透過LINE發送和妻子林俞汝共同署名的訊息，除了感謝友人關心，也強調從政以來不貪不取；他說，經過二天漫長偵訊，前天下午法院裁定交保後，他已回家休息，未來他會在司法調查的過程捍衛自己的清白，深深感謝大家的關心，隨後就傳出他請辭海基會董事長。

海基會是政府處理兩岸事務最重要的「白手套」機關，由陸委會授權處理涉及兩岸人民往來衍生的業務，也負責推動兩岸交流及協商，大陸海協會為其對口單位。不過，兩會協商機制自二○一六年五月前總統蔡英文上任後停擺至今，海協會曾表態，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫。

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