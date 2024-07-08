陷入涉貪案 鄭文燦辭海基會董事長

海基會董事長鄭文燦6日爆發涉貪案，海基會昨（7）日證實，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務，並稱鄭將在司法程序中全力捍衛自身清白。陸委會昨表示尊重鄭文燦的決定，後續人事作業依程序處理。

各界點名接任海基會董事長的人選，包括具「親賴」色彩的海基會副董事長兼秘書長羅文嘉直升，以及外傳賴清德總統原先屬意接任的資深媒體人、前監委吳豐山，第三位則是海基會前副董事長兼秘書長詹志宏。

鄭文燦請辭後，按照海基會組織章程，董事長辭職得由董事會補選，任期以補足原任期為限。海基會董事任期三年，連選得連任，本屆董事任期至2026年12月1日才需要改選，因此還有兩年半時間。

根據海基會過往情況，除了以召開董監事會任命新任董事長外，也曾出現由副董事長代理董事長職務，目前海基會有許勝雄、羅文嘉兩位副董事長。

海基會第12屆董監事第三次聯席會議6月7日召開，選舉先前賴清德總統已公布的鄭文燦擔任董事長，羅文嘉為副董事長兼秘書長，原任海基會董事長李大維卸任。

海基會是政府處理兩岸事務最重要「白手套」機關，由陸委會授權處理涉及兩岸人民往來衍生相關業務，也負責推動兩岸交流及協商，大陸海協會為對口單位。