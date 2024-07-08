洪奇昌：憲政架構下續促兩岸交流

鄭文燦昨天請辭海基會董事長的，海基會前董事長洪奇昌昨天表示，無論誰來接任，都應在憲政架構下，扮演維護並促進兩岸和平、社會融合交流的重要角色。

洪奇昌表示，鄭文燦作為海基會董事長，在政府體系具重要代表地位，又是「知中派」、「和中派」，也十分積極推動兩岸恢復交流；他也期待對岸海協會能以相同態度看待台灣。

洪奇昌以近來澎湖籍漁船在休漁期間進入陸方水域作業為例指出，陸方海警屬軍事委員會，我方海巡屬海洋委員會，兩者性質本有差異。我方海巡艇在雙方對峙時是不顧生命進入對方海域，中共海警除了驅離，本來甚至可以逕行扣留，但若扣留，也將使兩岸關係變得更緊張對立；當時對岸並未採取這樣的行動，針對這點，台灣社會應認知，雙方在處理意外事件時，是有一定程度的諒解、善意與克制。