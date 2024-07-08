羅文嘉、吳豐山、詹志宏 被點名接掌海基會

海基會董事長鄭文燦因涉貪請辭，各界點名的繼任人選，包括具「親賴」色彩的海基會副董事長兼秘書長羅文嘉直升，以及外傳賴清德總統原先屬意接任的資深媒體人、前監委吳豐山，第三位則是海基會前副董事長兼秘書長詹志宏。

鄭文燦中箭落馬後，隨即傳出「台南幫」吳豐山是高機率人選，並指吳是賴總統原先屬意的海基會董事長人選，只是在時任總統蔡英文力薦下，賴才將鄭文燦安排到海基會董事長職位，鄭請辭後，吳豐山出線機率高。

過去在賴清德選舉期間，幕後協助選戰的羅文嘉，與賴關係友好，也有從副董事長直升的可能性。另外，五二○時原有呼聲讓詹志宏繼續擔任海基會副董事長兼秘書長，但賴總統未接受這個建議，而是由羅文嘉接任；此次仍有呼聲盼詹志宏接董事長。

涉及兩岸的人士表示，吳豐山德高望重且受領導人信賴，是合適的人選；但該人士也直言，在國家領導人或最高兩岸政策方針不變時，海基會能做的非常有限，換句話說，「誰來做都一樣」。

國民黨立委王鴻薇認為，吳豐山幾乎已從政壇退休，如果由吳擔任，代表賴清德僅把海基會董事長當酬庸恩師的位子，這是否代表賴根本認為海基會是雞肋呢？民眾黨立委林國成說，吳豐山輩分足夠且受尊敬，是個好人選。

至於羅文嘉，國民黨立委黃建賓表示，羅在前總統陳水扁時代便有碰觸兩岸議題，對大陸有一定的熟悉度，對兩岸關係的想法偏務實；現今兩岸情勢緊張，如果由羅文嘉接任海基會董事長，會是不錯的一手。