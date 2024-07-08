知中派鄭文燦 海基會董事長任內展現積極

涉及貪汙案的海基會董事長鄭文燦昨請辭，為賴政府兩岸政策團隊投下震撼彈。鄭文燦雖僅上任一個月，已表現出積極重啟兩岸交流的企圖，例如與海基會秘書長羅文嘉拜會各界人士，其中也包含藍營大老王金平，還曾拋出海基會人員透過「混團」方式登陸交流，試圖為兩岸兩會重啟接觸打開新局。

鄭文燦號稱是綠營「知中派」，也是民進黨內對大陸態度較為和緩的重要人物，他在桃園市長任內設立「兩岸事務小組」，親自擔任召集人，時任桃園副市長邱太三任副召集人，強調要建立雙邊正面往來的機制。他在行政院副院長任內，曾多次表達擴大兩岸交流，例如去年視察小三通時指出，目前港澳自由行已開放，每個月來台灣旅遊的港澳客非常多，希望小三通可以擴大，將來陸客包括團客與自由行都可以擴大。

他在今年六月七日當選海基會董事長之前受訪指出，兩會已中斷協商八年，制度性協商不可能一步到位，呼籲對岸讓海基會人員赴大陸關懷台商，並拋出可採取「混團」方式，安插海基會人員在學術或民間交流團，從科長開始再到副處長、處長，「踏出第一步很重要」。

鄭文燦上任後更表示，對兩岸的穩健開放、逐階段的開放，「我們是準備好的」，強調透過交流讓和平有更好基礎，成為共同語言，「這是我們最高目標」；又稱「兩岸關係是我們國家生存發展重中之重」，希望每一步交流都是秉持著善意，「這應是未來台灣在新政府上任之後非常重要的領域」。

日前，大陸南方多地暴雨成災，鄭文燦以海基會董事長身分，公開向當地受災民眾表達慰問與關懷，持續向陸方釋出善意。

海基會六月中旬在台南舉辦大陸台商投資台灣活動，當時鄭文燦除了向台商呼籲「台灣是不能放掉的基地」，更強調「台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口」，希望在台灣主流民意共識下，兩岸有更大的自信開放互動。

此外，鄭文燦和羅文嘉上任以來積極拜會各領域不同意見領袖，包括國會的朝野立委，甚至也向藍營的立法院前院長王金平拜會請益，積極尋求藍綠兩岸路線共識、嘗試打破兩岸僵局的意味濃厚。