鄭文燦涉貪遭聲押重金交保 政壇驚嘆「大阿哥」命運

前海基會董事長鄭文燦因為涉貪遭到聲押，重金交保。消息傳出，震撼海內外政治圈，連國外媒體都第一時間就關注報導。

鄭文燦被政壇暱稱為大阿哥，過去幾年的政治生涯充滿戲劇性，出道很早的鄭文燦，在陳水扁擔任總統期間就已經當過行政院新聞局長，因故去職；後來參選桃園市長，原本各界不看好，但因為整體政治情勢變化，在綠營整體氣勢拉高的情況下驚險當選，任內不分黨派廣結善緣，逐步攀登政治生涯的高峰。

各界先前看好鄭文燦有機會出任行政院院長，甚至從蔡英文總統的手中接棒，代表民進黨參選總統並且當選，這也是為什麼鄭文燦被稱為大阿哥的原因。

沒想到因為許多變故，鄭文燦後來只擔任行政院副院長，也錯失角逐總統大位的機會。

賴清德總統上任之後，鄭文燦只擔任海基會董事長，各界正在觀察鄭文燦會如何在兩岸關係上有所施展，沒想到這次竟然遭到聲押。

鄭文燦堅稱自己清白，後續政治前途如何，令人關注。

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